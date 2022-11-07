بشأن الاحتكار والتلاعب بالأسعار.. تحذير شديد اللهجة من محافظ أسوان للبائعين

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل سوق الجملة للخضروات والفاكهة بأبو الريش ، والذى يضم 72 منفذا للبيع رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان ، والقيادات التنفيذية حيث يأتي ذلك استمراراً لجولاته الميدانية بالأسواق لمتابعة انتظام حركة البيع والشراء ، والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة ، بالإضافة إلى مواجهة أى محاولات للإحتكار ورفع الأسعار .

وقد استفسر المحافظ من بائعى الجملة عن الأسعار الحالية للخضروات والفاكهة ، بجانب آليات حركة البيع والشراء وأسعار التجزئة للمستهلكين ، بالإضافة إلى التأكد من توافرها بالكميات المناسبة التى تلبى احتياجات المواطنين ، وتضمن السيطرة على عملية العرض والطلب .

الضرب بيد من حديد

محافظ أسوان يتفقد حركة البيع والشراء بسوق الجملة للخضروات والفاكهة بأبو الريش

وشدد أشرف عطية على أن أجهزة المحافظة التنفيذية ستضرب بيد من حديد كل من يحاول الاحتكار بالسلع والتلاعب الأسعار حيث يتم تنظيم حملات تموينية مفاجئة بالأسواق بمشاركة جهاز حماية المستهلك ومديرية ومباحث التموين ، وباقى الجهات المختصة .

وناشد محافظ أسوان المواطنين بعدم التزاحم على السلع الغذائية فى ظل توافرها بكميات تغطى احتياجات السوق حيث تم التنسيق مع وزارة التموين بطرح كميات أكبر من السلع الغذائية الإستراتيجية ، وخاصة الأرز والسكر والزيوت والبيض واللحوم الحمراء والبيضاء من خلال المجمعات الإستهلاكية بأسعار مخفضة .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد ساحة التخريد لتجميع السيارات القديمة وذلك بحى صالح حرب بأبو الريش والتى تقع على مساحة 2560 م2 ، وتصل طاقتها الإستيعابية إلى أكثر من 200 سيارة فى توقيت واحد ، رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان ، والقيادات التنفيذية والأمنية حيث يأتي ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى ضمن محافظات المرحلة الأولى .

إشتراطات فنية

محافظ أسوان يتفقد حركة البيع والشراء بسوق الجملة للخضروات والفاكهة بأبو الريش

ووجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة مراعاة الإشتراطات الفنية والبيئية والأمنية الواجب توافرها فى ساحات تجميع السيارات ضمن المبادرة الرئاسية ، والتأكد من مناسبتها وإستيفاؤها لهذه الإشتراطات .

وكلف المحافظ بإختيار ساحة أخرى بمدينة أسوان الجديدة لتصبح مركز لإستلام وتجميع السيارات القديمة من العملاء ، ثم تحويلها إلى ساحة التخريد بأبو الريش ، وهو الذى سيتوازى مع إختيار كوادر بشرية للقيام بالأعمال التنفيذية داخل الساحة والوحدة الحسابية بالمحافظة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب ، مع إيجاد الحلول السريعة لتجاوز أى عقبات أو تعقيدات روتينية ضمن منظومة إلكترونية متكاملة.