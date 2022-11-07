السعيد: مبادرة الرئيس لوقف الحرب الروسية الأوكرانية بمثابة خارطة طريق ونداء للإنسانية

أكد الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت مصر في مكانة مرموقة أمام دول العالم بهذه المبادرة الوطنية التي تدفع نحو ضرورة بذل الجهود من اجل حفظ الامن والاستقرار والسلام العالمي كما أنه يعكس وجود رغبة مصرية خالصة لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود من كل شعوب العالم .

وأوضح عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مبادرة الرئيس السيسى لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، تدل على أن مصر دولة للسلام والاستقرار العالمى وحريصة كل الحرص على إنهاء جميع الحروب والنزاعات على جميع الأصعدة الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية .

وأشار السعيد، إلى أن هذه المبادرة بمثابة خارطة طريق ونداء للإنسانية والسلام من أرض السلام لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم في هذا التوقيت، والتي تمثل تهديدا واضحا وصريحا للبشرية ومسيرة العمل والتنمية لمختلف الدول.

وأضاف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن تأثيرات الحرب انعكست حتى الآن على مختلف دول العالم، لأنها أسهمت في ارتفاع نسب التضخم بصفة عامة مع الارتفاع الكبير في الأسعار، ودفع ذلك تدخلات قوية من البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

وأشاد "السعيد" بمبادرة الرئيس السيسى لوقف الحرب الروسية الأوكرانية في القمة التاريخية “قمة المناخ” الأمر الذي يعكس عظمة وريادة مصر وما حققته من إنجازات على مدار الأعوام الماضية نحو التنمية المستدامة ويعكس ايضا دورها الإقليمي والدولي من أجل التصدي للآثار السلبية المترتبة على ظاهرة تغير المناخ التي اصبحت خطرا يواجه دول العالم بالكامل موضحًا أن ذلك الأمر يفرض على جميع دول العالم ضرورة إدراك خطورته والتحرك وفق استراتيجيات علمية مدروسة تحفظ البشرية وتحقق الأمان لمستقبل الأجيال القادمة.

وشدد على ضرورة إيقاف الحرب لأن العالم يعاني من تبعات الحرب وهي تبعات اقتصادية لأنه إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من المعاناة والأزمة الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لوجدنا أن الاقتصاد العالمي بأكمله سيشعر بآثار تباطؤ النمو وزيادة سرعة التضخم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال خلال كلمته بقمة المناخ نحن كدول اقتصادها ليس قويا، عانت كثيرا جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب مش بتكلم هنا علشان بنعاني منها في بلادنا، ولكن العالم كله يعاني من هذه الحرب، وأنادي باسمكم واسمى إن سمحتولي بكده فلتتوقف هذه الحرب "الروسية الأوكرانية" وهذا نداء من مؤتمرنا.

وأضاف الرئيس السيسي: "أنا مستعد ومش ببحث عن دور لا والله.. من أجل العمل لإنهاء الحرب وأتصور الكثير من القادة الموجودين، مستعدين للتحرك من أجل إنهاء الحرب.. مرحبا بكم في مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله".