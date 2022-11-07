فستان قصير.. مي عمر تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة مي عمر، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة ملفتة من السعودية.

وظهرت مى عمر، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستان مشجر قصير بالألوان المبهجة واتسم ستايلها بالأناقة والبساطة، ونسقت معه حذاء أسود لامع ذات كعب عالى وهو ما تماشى مع إطلالتها مع حقيبة يد صغيرة بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع مكياج العيون باللون الأسود وأحمر الشفاه بالأحمر الداكن.

وقامت بعمل تسريحة شعر منسدل بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.