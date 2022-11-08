عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| احصل على فرصة للدراسة في هونج كونج.. تفاصيل التقديم.. بالخطوات.. كيف يحصل طلاب تمريض القاهرة على حساب بالمنصة الذكية Thinqi

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن تنظيم المؤتمرات العلمية

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

السبت.. ندوة "آليات ومجالات العمل في القرن الحادي والعشرين" ببنات عين شمس


ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع المجموعة العربية للثقافة ندوة تحت عنوان آليات ومجالات العمل في القرن الحادي والعشرين روشتة عمل القرن 21  والتي يقدمها الأستاذ ضياء موسى عبد الغفار رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للثقافة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢ الساعة 12 ظهرا بقاعة مؤتمرات كلية البنات جامعة عين شمس.


احصل على فرصة للدراسة في هونج كونج .. تفاصيل التقديم

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  إنه قد أفادت قنصلية جمهورية مصر العربية فى هونج كونج بأن مجلس المنح البحثية أعلن عن 300 منحة لدراسة الدكتوراه فى الجامعات المتواجدة فى هونج كونج للعام الدراسى 2023-2024 ولمدة 3 سنوات ، حيث توفر المنحة راتب شهرى يعادل حوالى 3.470 دولار أمريكى ، وبدلات للبحث والسفر تعادل حوالى 1.740دولار أمريكى كل عام ولمدة ثلاث سنوات .


بالخطوات..كيف يحصل طلاب تمريض القاهرة على حسابة على المنصة الذكية  Thinqi

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن خطوات حصول طلاب كلية التمريض جامعة القاهرة على حسابة على المنصة الذكية للجامعة منصة Thinqi


مشاكل الطاقة والمياه فى مصر وحوض النيل ندوة علمية ينظمها البحوث الفلكية بقمة المناخ...غدآ

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن مشاركته فى الجناح الأخضر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 ( قمة المناخ ) بشرم الشيخ خلال الفترة من 7 وحتى 18 نوفمبر 2022.

 

 

 

 

 

 

التعليم العالي وزارة التعليم اخبار التعليم وزارة التعليم العالى Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

مفاجأة.. شيرين عبدالوهاب تعود لـ حسام حبيب ويجلسان سويا داخل فيلا بالتجمع الخامس

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

بعد 12 ساعة فقط.. استبعاد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

كولر يمنح الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

نبيل الطرابلسي: أكبر عقد للاعب في الدوري التونسي لا يتخطى 30 ألف دولار

أحمد أيوب يكشف سر نجاح مارسيل كولر مع النادي الأهلي

السعودية تزف بشرى للوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي

هشام آمنة يشارك فى ندوة للاستفادة من تجربة كوريا فى مواجهة تغير المناخ

المتهمة بقتل زوجها في بولاق: ضربته على وجهه وكسرت نفسه مع عشيقي

أخبار الرياضة|انفراجة في أزمة كهربا..كولر يمنح الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي..سبب تأجيل عودة الخطيب للقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

عملة معدنية جديدة في مصر فئة 100 جنيه .. اعرف القصة

في أسبوعين.. أسرع ريجيم خارق لنحت قوامك

نوع مهمل من الفواكه خارق في محاربة ألم المفاصل

فيديو

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ