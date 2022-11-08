أخبار التعليم| احصل على فرصة للدراسة في هونج كونج.. تفاصيل التقديم.. بالخطوات.. كيف يحصل طلاب تمريض القاهرة على حساب بالمنصة الذكية Thinqi

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن تنظيم المؤتمرات العلمية

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

السبت.. ندوة "آليات ومجالات العمل في القرن الحادي والعشرين" ببنات عين شمس



ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع المجموعة العربية للثقافة ندوة تحت عنوان آليات ومجالات العمل في القرن الحادي والعشرين روشتة عمل القرن 21 والتي يقدمها الأستاذ ضياء موسى عبد الغفار رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للثقافة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢ الساعة 12 ظهرا بقاعة مؤتمرات كلية البنات جامعة عين شمس.



احصل على فرصة للدراسة في هونج كونج .. تفاصيل التقديم

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه قد أفادت قنصلية جمهورية مصر العربية فى هونج كونج بأن مجلس المنح البحثية أعلن عن 300 منحة لدراسة الدكتوراه فى الجامعات المتواجدة فى هونج كونج للعام الدراسى 2023-2024 ولمدة 3 سنوات ، حيث توفر المنحة راتب شهرى يعادل حوالى 3.470 دولار أمريكى ، وبدلات للبحث والسفر تعادل حوالى 1.740دولار أمريكى كل عام ولمدة ثلاث سنوات .



بالخطوات..كيف يحصل طلاب تمريض القاهرة على حسابة على المنصة الذكية Thinqi

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن خطوات حصول طلاب كلية التمريض جامعة القاهرة على حسابة على المنصة الذكية للجامعة منصة Thinqi



مشاكل الطاقة والمياه فى مصر وحوض النيل ندوة علمية ينظمها البحوث الفلكية بقمة المناخ...غدآ

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن مشاركته فى الجناح الأخضر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 ( قمة المناخ ) بشرم الشيخ خلال الفترة من 7 وحتى 18 نوفمبر 2022.