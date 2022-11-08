شوبير يكشف مشكلة كبيرة لـ حسام حسن داخل الأهلي.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه لن توجد أي أزمة بشأن تواجد أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، داخل النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

أزمة حسام حسن داخل الأهلي

وقال أحمد شوبير، في تصريحات ببرنامج «ملعب أون تايم» المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«لن توجد أي أزمة بشأن تواجد أحمد فتحي، داخل الأهلي في الفترة المقبلة، كعضو، يلعب كرة مع لاعبي الأهلي المعتزلين (فريق الشمس)».

وأوضح: «بالمناسبة، حسام وإبراهيم حسن، كانا يحرصان حتى الأسبوع قبل الماضي على الذهاب إلى النادي الأهلي؛ للعب كرة خماسية مع نجوم الأهلي القدامى».

وأضاف: «منذ أسبوعين حدثت مشكلة كبيرة جدًا، بين حسام حسن وبعض زملائه القدامي، وحصل شوية حاجات مش لطيفة لا داعي لذكرها، وبعدها امتنع حسام عن الذهاب للنادي».

وتابع: «حسام حسن، كان يذهب للنادي الأهلي، ومرحب به داخل النادي ويدخل غرف خلع الملابس، قبل أن تحدث تلك المشكلة».