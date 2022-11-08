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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يمنح الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. تفاصيل

كولر
كولر

قال مجدي عبدالغني نجم النادي الأهلي الأسبق، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء ، منح إدارة النادي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق في انتقالات الشتاء المقبلة.

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وقال مجدي عبدالغني في تصريحات عبر برنامج «ملعب البلدوزر» المذاع على قناة «الشمس»:«كولر، يرى أن محمد محمود لن يحصل على فرصة الفترة المقبلة لأنه لم يُقدم ما يستحق عليه التواجد ضمن صفوف الفريق».

وأضاف: «المدير الفني، طالب إدارة النادي بالبحث عن فرصة لمحمد محمود في ميركاتو الشتاء في أي نادٍ مصري على سبيل الإعارة حتى يُتابعه مع هذا النادي تحسبًا لإعادته للأهلي مرة أخرى الموسم المقبل؛ إذا أثبت اللاعب نفسه مع ناديه الجديد وقدم معه ما يستحق عليه العودة للأهلي».

مجدي عبدالغني مارسيل كولر الأهلى محمد محمود النادي الأهلي

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