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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 5 في تصادم بصحراوي أبوقرقاص

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي المار على أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي

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تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي المار بالقرب من مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج

تم نقل المصابين الجثة والمصابين مستشفى ملوى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

 

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