محافظ المنيا يستجيب لشكوى المواطنين من مخالفة خطوط السير ومضاعفة الأجرة.. صور

تقدم عدد من مواطني مدينة المنيا ، بشكاوى بمخالفة سيارات الأجرة بخط السير المحدد لهم بالإضافة لازدواجية دفع الأجرة للمواطن مرة اخري، للوصول لمحل إقامته.

حيث استجاب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وكلف نائبه الدكتور محمد أبو زيد بسرعة التحقيق من صحة عدد من شكاوى المواطنين بنطاق مدينة المنيا ، بمخالفة سيارات الأجرة بخط السير المحدد لهم، بالإضافة لازدواجية دفع الأجرة للمواطن مرة أخرى، للوصول لمحل إقامته.

وعلى الفور استقل نائب محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، إحدى سيارات الأجرة خط سير ( الجامعة – أبوهلال ) بشكل مفاجئ كأحد المواطنين، للتحقق من صحة الشكوى، وبمناقشة المواطنين داخل سيارة الأجرة أفادوا بأن الشكوى ليس لها أساس من الصحة، والاتوبيسات تسير وفقا لخط السير المحدد لها.

ويناشد محافظ المنيا، المواطنين بجميع مراكز المحافظة، بأنه في حالة رصد أي مخالفة متعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، برجاء التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على (الخط الساخن 114 – 0862342200 – 0862320001)، وسيتم على الفور التعامل مع الشكوى والتأكد من صحتها من قبل الأجهزة التنفيذية للمحافظة.

نائب محافظ المنيا يحقق في شكوى عدد من المواطنين

نائب محافظ المنيا يحقق في شكوى عدد من المواطنين