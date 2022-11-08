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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بدائري المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري في مركز المنيا وتبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 1385 ن ا ي- تمناية و1289 ن ج ا-ملاكي بالطريق الدائري أمام مدخل قرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن وبالفحص تبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ من قائد السيارة الملاكي، مما أسفر عن إصابة كل من: شهد. ا 9 سنوات وتهاني. ق 35 سنه وشقيقتها معالي 40 سنه وكريم. ر 35 سنه وفضل. ف 22 سنه.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وإرتجاج، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 

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