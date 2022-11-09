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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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مرأة

تجنبه.. نوع شائع يتناوله الملايين يرتبط بخطر الإصابة بسرطان الرئة

صدى البلد

نشرت دراسة حديثة  في مجلة Frontiers in Nutrition ، ارتباطا "سببيًا" بين مكملات فيتامين أ وسرطان الرئة . فتعد هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها فيتامين أ ، المعروف أيضًا باسم الريتينول ، بالسرطان . ومع ذلك ، قبل هذه الدراسة ، لم يكشف الباحثون عن صلة بسرطان الرئة.

تسلط الدراسة الضوء على أهمية الكشف عن الآليات الأساسية للفيتامينات المضادة للأكسدة الغذائية في سرطان الرئة  مؤكدة أن تناول الفيتامينات المضادة للأكسدة قد لا يكون ضروريًا للوقاية من سرطان الرئة.

فيتامين أ 

وجد الباحثون ، من جامعة بيكينغ في الصين ، أن تناول كميات كبيرة من فيتامين أ يزيد من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الرئة الغدي - وهما نوعان شائعان من سرطان الرئة.

"أظهرت النتائج أن تناول الريتينول الغذائي كان مرتبطًا سببيًا بسرطان الرئة بشكل عام وسرطان الرئة الحرشفية وسرطان الرئة.".

وخلص الباحثون إلى أن تناول الريتينول الغذائي له تأثير سلبي على سرطان الرئة ، وأن الكاروتين قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدة.

 

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