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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سماع الموسيقى أثناء القيادة بشكل دائم خطر عليك.. اعرف السبب

سماع الموسيقى أثناء
سماع الموسيقى أثناء القيادة بشكل دائم خطر عليك

يفضل العديد من سائقي السيارات تشغيل الأغنيات والموسيقى التي يحبونها أثناء قيامهم بالرحلات على الطريق، لذا فإن الاستماع إلى الأغاني و حتى ترديدها أثناء القيادة هو أحد المعالم البارزة في الحياة اليومية لأي شارع في المدينة.

ومع ذلك ترك نظام الاستريو الخاص بك قيد التشغيل باستمرار على طول الطريق وبشكل يومي بلا انقطاع عن هذه العادة يمكن أن يكون في الواقع أمرًا خطيرًا سواء كنت تركب  فيراري  أو فيات الخطر واحد ، وفقا لتقرير motor biscuit،  أولاً ، من المهم لأمان السيارة أن تسمع ما يدور حولك في الشارع من أصوات أو صخب خاصة في بعض الانعطافات أو الأماكن الأكثر خطورة من الشارع وبالتالي الموسيقى والأغاني تشتت انتباهك عن الطريق والمشاة. وثانيًا ، يمكن للموسيقى الصاخبة أن تخفي أصوات السيارة وبالتالي لا تعرف أن السيارة بها مشكلة.

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إيقاف تشغيل الراديو أو الأغاني يجعل من السهل عليك سماع صوت المشاة أو الانتباه وقت إشارات، لذلك تحتوي العديد من المركبات التجارية على جهاز إنذار احتياطي مثبت ، بحيث يعرف المشاة تحركات هذه المركبة وينتبه أنها قادمة، كما تعمل أجهزة الإنذار هذه أيضًا على كتم صوت الراديو حتى يتمكن السائق من سماع الإشارات بشكل أفضل سواء من السائقين الآخرين في محيطه  أو الأشخاص الذين يقفون في مكان قريب.

في الآونة الأخيرة ، بدأ العديد من صانعي السيارات في تثبيت خاصة كتم الصوت العكسي على سياراتهم ومن أبرز الشركات التي اعتمدت تلك التقنية كانت  أودي  و فولكس فاجن، ولكن ما هي هذه الخاصية الجديدة، ببساطة هي أن عندما تعود بسيارتك إلى الخلف الراديو أو الاستريو يتوقف من تلقاء نفسه ليجعلك أكثر انتباها للسكة ورائك.

أودي فولكس فاجن motor biscuit موسيقي أغاني نظام استريو فيات فيراري

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