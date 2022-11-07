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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سباق فولكس فاجن.. باسات W8 في مواجهة جيتا 2022 | فيديو

سباق مميز بين باسات
سباق مميز بين باسات W8 و جيتا 2022

تمتلك شركة فولكس فاجن تاريخا حافلا من الإنجازات والإصدارات القوية، والتي تنضم إلى أسطول الصانع الألماني المخضرم، ومن بين الطرازات الأكثر شهر؛ هما الأيقونتان باسات وجيتا، إلى جانب الكثير من الإصدارات، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك أو الرياضية متعددة الاستخدام.

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سباق تنافسي .. جيتا 2022 في مواجهة باسات W8 موديل 2002

 

ظهرت النسخة جيتا 2022 الحديثة في مواجهة السيارة باسات موديل 2002، خلال مقطع فيديو نشرته قناة TFLclassics المتخصصة في مجال استعراض السيارات، حيث تعالت اصوات المحركات لتعلن عن سباق تنافسي يجمع بين 2 من اقوى اصدارت شركة فولكس فاجن الالمانية.

سباق مميز بين باسات W8  و جيتا 2022 

التجهيزات الفنية للسيارات فولكس فاجن 
 

تأتي السيارة جيتا موديل 2022 بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع ضخ قوة قدرها 158 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 249 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات "مانيوال" مكون من 6 سرعات يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

سباق مميز بين باسات  W8  و جيتا 2022 

بينما تعمل السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2002 بمحرك قوي سعة 4000 سي سي طراز W8، قادر على انتاج 370 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى قوة قدرها 270 حصانا، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات سداسي النقلات يدوي، مدعوم بنظام 4Motion للدفع الرباعي.

 

شاهد .. سباق مميز بين باسات W8  و جيتا 2022 

فولكس فاجن جيتا باسات باسات W8 باسات W8 موديل 2002 السيارة جيتا موديل 2022

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