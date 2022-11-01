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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فولكس فاجن تي روك موديل 2023 في مصر

فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك موديل 2023

يحتوي سوق السيارات المصري علي مختلف إصدارات شركة فولكس فاجن للسيارات موديل 2022، وتناسب هذه الطرازات المواطنين المصرين وتساعدهم علي السفر والتنقل بكل سهولة، ومن هذه الأنواع سيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 التي تحتوي علي مميزات وتكنولوجيات حديثة تتماشي مع أسعار طرحها في الأسواق .

فولكس فاجن تي روك موديل 2023

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المواصفات الفنية لسيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023

تأتي سيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 بمحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي تربو، ينتج قوه حصانيه قدرها 152 حصان، وعزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك من فئة DSG مكون من 8 سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 205 كم/ ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 8.4 ثانية.

فولكس فاجن تي روك موديل 2023

مواصفات السلامة والأمان في سيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023

تحتوي سيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات
، ونظام الفرامل المانع للانغلاقABS، وحساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسادة هوائية للسائق، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسادة هوائية للركاب.

فولكس فاجن تي روك موديل 2023

المواصفات الداخلية لسيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023

تمتلك مقصورة سيارة  فولكس فاجن تي روك موديل 2023 العديد من المميزات منها، شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ومرايات جانبية كهرباء، ومكيف، وريموت كنترول، وباور، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج ملون ، ومدخل USB، وبلوتوث، ومدخل AUX، ونظام تحكم في الطاره، وجنوط، وكشافات ضباب أمامية، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار.

فولكس فاجن تي روك موديل 2023

المواصفات الخارجية لسيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023

تظهر سيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023  من الخارج بشكل مميز بسبب احتوائها علي ، خطوط تصميمة حادة ورياضية، وإضاءة أمامية هالوجينيه، إضاءة نهارية وإضاءة خلفية LED، ونظام دخول للسيارة بالبصمة، ومرايات جانبية يمكن ضمها كهربائيا، وفتحة سقف بانوراما.

فولكس فاجن تي روك موديل 2023

أسعار سيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023

الفئة الأولي تقدم بسعر 690 ألف جنيه .

الفئة الثانية تقدم بسعر 795 ألف جنيه .

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