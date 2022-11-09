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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة أسوان تناقش تجربة الاختبارات الإلكترونية باجتماع مركز القياس والتقويم

الدكتور أيمن عثمان
الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان

ناقشت جامعة أسوان تجربة الاختبارات الإلكترونية خلال اجتماع مركز القياس والتقويم حيث شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب اجتماع لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم اليوم الأربعاء بكلية هندسة الطاقة لمتابعة مشروع "وحدة القياس والتقويم بالكلية" والاستعداد لعقد اختبارات إلكترونية وتصحيح إلكتروني لاختبارات أعمال السنة وآخر الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 م استعدادا لتسليم المشروع. 

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان على أن تجربة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة أثبتت نجاحها، وذلك فى ظل التحول الرقمي الذي تنشده الدولة، وخاصة أن جامعة أسوان قد نجحت فى إنشاء وتفعيل مركز الاختبارات الإلكترونية والذى يتضمن سبع معامل لتصبح السعة الإجمالية للمركز بعدد الأجهزة 750 جهاز بالمبنى الإداري الجديد بصحارى.

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وأشار الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب إلى أهمية وحدات القياس بالكليات والتي تعمل علي نجاح التجربة الاختبارات الإلكترونية التي تم تطبيقها بالفعل خلال امتحانات العام الدراسي الماضي، والتي توفر الوقت والجهد على الطلاب وتعمل على تطبيق مبدأ الشفافية والعدالة وسرعة رصد وإعلان النتائج والتى تسير بنجاح والتي تم تطبيقها على كليات القطاع الطبي مثل كلية الطب البشري والطب البيطري والتمريض.

وذكر الدكتور حسن علام مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة أن جامعة أسوان تعمل على تحقيق الجودة والاعتماد المؤسسي أو البرامجي لكليات جامعة أسوان، وخاصة كلية هندسة الطاقة التي تقدمت للاعتماد المؤسسي لأن بها 4 برامج تعليمية. 

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وأوضح الدكتور نادي كمال عزيز مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، أنه سيتم تطبيق التجربة تباعا على باقي كليات جامعة أسوان في المستقبل القريب، وذلك تيسيرا على طلاب بمختلف كليات الجامعة العملية.

وكان قد أكد الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان أهمية الوعي البيئي وقيمة أهداف مؤتمر التغير المناخي لدي طلاب الجامعة. 

وقال الدكتور أيمن محمود عثمان إن الجامعة تعمل على إقامة العديد من التدريبات وورش العمل والندوات التثقيفية والعلمية بمخاطر والتحديات التي تواجه العالم في ظل التغيرات المناخية. 

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