عضو اتحاد خبراء البيئة العرب: نتمنى تحول نوايا الدول لأفعال في قمة المناخ

أكد هشام عيسى عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، أن الخطة الاستثمارية للتغيرات المناخية 2050 نتاج عمل سنوات طويلة منذ عام 2014 ".

وقال هشام عيسى في مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، :" مصر وضعت الاسترتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 والتي تعتبر التغيرات المناخية احد عناصرها الرئيسية".

وأضاف هشام عيسى: "قمة المناخ يجتمع فيها نحو 200 دولة ، ونوايا الدول المشاركة في قمة المناخ حقيقية ".

وتابع هشام عيسى: "نتمنى ان تتحول النوايا إلى أفعال"، مضيفا: "التغيرات المناخية تؤثر على كافة مظاهر الحياة في كافة دول العالم".