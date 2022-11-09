عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح شكري: مشاركة 120 من قادة العالم بقمة المناخ تأكيد لثقتهم في مصر

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مؤتمر المناخ يستغرق أسبوعين أو ما يزيد بعض الأيام، منهم اليومين الرئاسيين، مشيدًا بتوافق وإجماع قادة العالم بشأن قضايا المناخ؛ ما يوحي بوجود إرادة سياسية تمهد لدخول القرارات حيز التنفيذ.

وأضاف شكري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، على هامش فعاليات قمة المناخ (cop 27) من مدينة شرم الشيخ، أن مشاركة الزعماء في الحوارات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي والعمل على توسيع رقعة المساهمة ونقل التكنولوجيا؛ يصب في إطار التنفيذ، مؤكدًا أن الدول النامية تطالب وتلح على أهمية قضية المناخ منذ 30 عامًا.

txt

وزير الخارجية: دعوة الرئيس لوقف الحرب الروسية الأوكرانية متسقة مع سياستنا |فيديو

وأشار وزير الخارجية، إلى أن إدراج خسائر وأضرار التغيرات المناخية على القمة؛ يُعد نجاحًا للرئاسة المصرية، لافتًا إلى ضرورة ترجمة نصوص المؤتمر وفعالياته لأمور إيجابية.

وأكد أن التمويل المناخي جزء مهم؛ لكن لا بُد من وجود تكنولوجيا متطورة، لمساعدة الدول النامية في هذا الشأن.

وأوضح سامح شكري، أن هناك احتمال أن يمتد تأثير التغيرات المناخية على المدن الساحلية والدلتا في مصر، مطالبًا بضرورة مراعاة مستقبل الأجيال القادمة ليس في مصر فقط؛ وإنما على مستوى العالم.

وشدد على ضرورة الحفاظ على المناخ؛ لأن ما يحدث في أي دولة يؤثر على الدول الأخرى.

txt

وزير الخارجية: دعوة الرئيس لوقف الحرب الروسية الأوكرانية متسقة مع سياستنا |فيديو

ولفت وزير الخارجية، إلى أن مؤتمر المناخ ليس المؤتمر الأول الكبير الذي تضطلع به مصر؛ حيث توجد ثقة دولية في قدرات مصر التنظيمية؛ لخلق توافق دولي من أجل مصلحة الجميع، دون الانحياز لمصلحة دولة على حساب أخرى، مؤكدًا أن هناك قادة اعتذروا عن الحضور؛ نظرًا لوجود ظروف داخلية حالت دون ذلك.

وأكد وزير الخارجية، أن قمة المناخ شهدت حضور 120 من قادة دول العالم؛ الأمر الذي يؤكد الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي بقضية المناخ، وأهمية رئاسة مصر لقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ (cop 27).

سامح شكري مؤتمر المناخ إدراج خسائر المدن الساحلية وزير الخارجية مدينة شرم الشيخ رئاسة مصر لقمة المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مريض اكتئاب.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يلقي بنفسه من الطابق العاشر بالدقي

صاحب واقعة الكشري يوقع عقد مذيع راديو مع شركة إنتاج شهيرة.. تفاصيل

الأوتوبيس اتقلب.. القصة الكاملة لإصابة 27 طالبًا في حادث قطار الشرقية |شاهد

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

يناير الحاسم.. مهاجم قناص في الأهلي.. وهؤلاء الراحلون عن القلعة الحمراء

ماكينة أهداف.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

خالد الغندور يكشف عن قرار جديد يخص كأس السوبر المصري

اللحظات الأخيرة فى حياة رجل الأعمال رؤوف غبور

ترشيحاتنا

بورصة السيارات| بـ 825 ألف جنيه.. ثبات سعر فولكس فاجن جولف 2022

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية يشكر مصر لاتاحتها الفرصة لواشنطن للجلوس مع مختلف الدول

سامويل وربيرج: أمريكا تتفق مع دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب في أوكرانيا

أحمد موسى: المتربصين كانوا فاكرين إن ريشي سوناك هياخد علاء عبد الفتاح على الطيارة

الأمم المتحدة تعلن وصول أكثر من 7.82 مليون لاجئ أوكراني إلى أوروبا

الميكانيكي بيقولك.. كيف تختار محركا مستعملا لسيارتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 25.. 10 صور أثارت الجدل لـ مايان السيد

إلهام شاهين تخطف الأنظار في المهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون

خناقات ومخدرات .. 10 صور مفاجئة جمعت شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب

بملابس غريبة.. مي حلمي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

فيديو

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

عاجل حقيقة الإفراج عن عريس الإسماعيلية.. هل نجحت محاولات الصلح؟

الحكومة تحارب شائعة اختفاء الأرز وجشع التجار |تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ