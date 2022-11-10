مفاجأة.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي بيراميدز قرر بيع إبراهيم عادل لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأضاف شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC : “موقف مسئولو بيراميدز تغير فيما يتعلق بإبراهيم عادل وفتح الباب لرحيله في يناير المقبل وبيعه للنادي الذي سيتقدم بالعرض الأعلى”.



وتابع : “جاءت المفاجأة في ترحيب بيراميدز ببيع اللاعب لأي نادي مصري وعدم اقتصار الأمر على بيعه خارجيًا فقط”.



وأتم : “جاء قرار بيراميدز بسبب عدم وجود بدائل للاعب في نفس مركزه حاليًا”.

الأهلي وإبراهيم عادل

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن النادي الأهلي كان يرغب في التعاقد مع إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.