عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يُفاجئ أمير مرتضى منصور بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.. تفاصيل

صدى البلد

فاجئ إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء، بشأن تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك: “إمام عاشور لاعب جيد للغاية ويحب نادي الزمالك ولكنه يفتقد لقدر من المسؤولية الذي يناسب حجم نجوميته ومكانته مع الفريق”.

كولر يرفض صفقة فيريرا في الأهلي.. تفاصيل

الزمالك يرغب في التعاقد مع جريندو .. ويغلق الباب لضم حارس مرمى

وتابع: “نحاول أن نوضح لـ إمام عاشور قيمته مع النادي وهو يستجيب لنا ويعترف أيضا بأخطائه ويفعل الكثير من الأمور الإيجابية”.

وأضاف: “في وقت من الأوقات إحساس إمام عاشور بالمسؤولية قل بعض الشيء ولكن لا يرتقي لأكثر من ذلك”.

وأكمل: “تعاقد إمام عاشور ممتد مع الزمالك لمدة موسمين وعقدت جلسة معه ومع وكيله لنعدل تعاقده ونمدده ولكنه يرى أن الوقت غير مناسب الآن لذلك أو لم يتخذ قراره النهائي”.

واستطرد: “الزمالك يفكر في التجديد لـ إمام عاشور لأن الفريق في حاجة فنية له، وحتى نمنحه الاستقرار الفني والمادي ونريد أن نضعه في مكان أكبر ولكنه لا يرى أن الوقت مناسب للتجديد”.

تجديد إمام عاشور

واختتم: “سنعود لفتح مفاوضات التجديد مع إمام عاشور ولكن في الوقت المناسب بالنسبة للزمالك والذي تراه الإدارة لا يسبب أي ضرر للفريق”.

امام عاشور امير مرتضى الزمالك قناة الزمالك إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاخد ابني وأمشي.. والدة عريس تهدد عروسة في الكوافير| شاهد

بعد اتهامات بالتنمر.. استقالة وزير الدولة في الحكومة البريطانية

صرخت في وجهه.. لحظة طرد سمية الخشاب لعامل النظافة من لوكيشن التصوير| فيديو

لماذا غادر رئيس الوزراء البريطاني إحدى قاعات قمة المناخ مسرعا بشكل مفاجئ؟

ضربة موجعة لـ الأهلي | تعرف على مدة غياب محمود متولي

العشق الحرام.. سامية: هربت من أبويا وعشت في الشارع وخلصت على زوجي

كولر يرفض صفقة فيريرا في الأهلي.. تفاصيل

جارٍ البحث عن ناجين.. انهيار عقار كامل بمنطقة إمبابة بالجيزة

ترشيحاتنا

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة قانون سوق رأس المال .. 14 يناير

إمام عاشور يُفاجئ أمير مرتضى منصور بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.. تفاصيل

مسئولة يابانية تؤكد دعم حكومة بلادها تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر

انتخابات الكونجرس.. الجمهوريون يوجهون صفعة للديمقراطيين في عدة ولايات أمريكية

تدخل مفاجئ.. القصة الكاملة لأزمة ميكالي والحضري في المنتخب الأوليمبي

مش بس الليمون والبرتقال.. 5 أطعمة غنية بـ فيتامين سي لرفع مناعتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبه.. نوع شائع يتناوله الملايين يرتبط بخطر الإصابة بسرطان الرئة

مش بس الليمون والبرتقال.. 5 أطعمة غنية بـ فيتامين سي لرفع مناعتك

سهل وسريع المفعول.. رجيم لتخسيس الوزن بدون مجهود

شاهد.. قطار الموت الأكثر رعبا في العالم فوق حافة جبل

فيديو

لماذا منعت الأوبرا المطرب النقاش من الغناء مع أصالة.. فيديو جراف

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

إصابة 3 أشخاص.. انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة| فيديو

تنكرت في زي رجل.. من هي الحاجة صيصة أبو دوح وما قصتها؟فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ