عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض إيطالي لـ إمام عاشور يُهدد استمراره في الزمالك.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيتلقى عرض إيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية للرحيل عن القلعة البيضاء.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على etc: “بعض الكشافين يتابعون إمام عاشور من أجل ضمه لأحد الأندية في الدوري الإيطالي”.

إمام عاشور يُفاجئ أمير مرتضى منصور بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.. تفاصيل

كولر يرفض صفقة فيريرا في الأهلي.. تفاصيل

وتابع: “كان هناك أحد الكشافين في القاهرة خلال الفترة الماضية، لمتابعة إمام عاشور عن قرب، ويتم حالياً كتابة تقرير من أجل إرساله لأحد أندية الدوري الإيطالي”.

وأضاف: “أكدوا للاعب ووكيله بأن قد يصل عرض إيطالي لإمام عاشور في يناير المقبل”.

تجديد إمام عاشور لنادي الزمالك

واختتم: “كل ما يتم التجديد بدري من نادي الزمالك لـ إمام عاشور يصبح أفضل لأنه موهبة كبيرة”.

امام عاشور محمد شبانة الزمالك القلعة البيضاء الدوري الايطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاخد ابني وأمشي.. والدة عريس تهدد عروسة في الكوافير| شاهد

صرخت في وجهه.. لحظة طرد سمية الخشاب لعامل النظافة من لوكيشن التصوير| فيديو

لماذا غادر رئيس الوزراء البريطاني إحدى قاعات قمة المناخ مسرعا بشكل مفاجئ؟

بعد اتهامات بالتنمر.. استقالة وزير الدولة في الحكومة البريطانية

كولر يرفض صفقة فيريرا في الأهلي.. تفاصيل

ضربة موجعة لـ الأهلي | تعرف على مدة غياب محمود متولي

العشق الحرام.. سامية: هربت من أبويا وعشت في الشارع وخلصت على زوجي

جارٍ البحث عن ناجين.. انهيار عقار كامل بمنطقة إمبابة بالجيزة

ترشيحاتنا

كيف أكفر عن ذنب كبير ارتكبته .. أمين الإفتاء ينصح

الحكم فى طعون المتهمين باعتناق أفكار داعش الإرهابية .. اليوم

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة .. تفاصيل

انتخابات التجديد النصفي في أمريكا .. تعرف على آخر النتائج الأولية

أول تعليق من ترامب على نتائج انتخابات الكونجرس

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 9-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبه.. نوع شائع يتناوله الملايين يرتبط بخطر الإصابة بسرطان الرئة

مش بس الليمون والبرتقال.. 5 أطعمة غنية بـ فيتامين سي لرفع مناعتك

سهل وسريع المفعول.. رجيم لتخسيس الوزن بدون مجهود

شاهد.. قطار الموت الأكثر رعبا في العالم فوق حافة جبل

فيديو

لماذا منعت الأوبرا المطرب النقاش من الغناء مع أصالة.. فيديو جراف

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

إصابة 3 أشخاص.. انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة| فيديو

تنكرت في زي رجل.. من هي الحاجة صيصة أبو دوح وما قصتها؟فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ