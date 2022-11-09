عرض إيطالي لـ إمام عاشور يُهدد استمراره في الزمالك.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيتلقى عرض إيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية للرحيل عن القلعة البيضاء.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على etc: “بعض الكشافين يتابعون إمام عاشور من أجل ضمه لأحد الأندية في الدوري الإيطالي”.

وتابع: “كان هناك أحد الكشافين في القاهرة خلال الفترة الماضية، لمتابعة إمام عاشور عن قرب، ويتم حالياً كتابة تقرير من أجل إرساله لأحد أندية الدوري الإيطالي”.

وأضاف: “أكدوا للاعب ووكيله بأن قد يصل عرض إيطالي لإمام عاشور في يناير المقبل”.

تجديد إمام عاشور لنادي الزمالك

واختتم: “كل ما يتم التجديد بدري من نادي الزمالك لـ إمام عاشور يصبح أفضل لأنه موهبة كبيرة”.