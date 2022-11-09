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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يرفض صفقة فيريرا في الأهلي.. تفاصيل

كولر وفيريرا
كولر وفيريرا

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، التعاقد مع صفقة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، مدرب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس على قناة etc: “فيريرا أبدى رغبته الشديدة لإدارة نادي الزمالك في الحصول على خدمات مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري خلال فترة الإنتقالات الشتوية”.

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وتابع: “فيريرا سبق وأن شبهه بأنيستا الكرة المصرية ومصر على ضمه في يناير حيث يريد استخدامه في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا”.

صفقة فيريرا 

واختتم: “كولر يتحفظ على فكرة ضم مروان عطية، ويُفضل التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر، لذلك يصبح الباب منفرداً لنادي الزمالك في التعاقد مع اللاعب بعد رغبة فيريرا".

فيريرا كولر الأهلى مروان عطية الاتحاد السكندري

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