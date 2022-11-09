محمد فاروق: كولر طالب بسرعة التحرك لحسم صفقات يناير القادم من الآن|تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي طلب من إدارة ناديه سرعة التحرك مبكراً لحسم صفقات يناير القادم من الآن لتوفير احتياجاته الفنية لتفادي ما حدث في الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" أبلغ كولر قبل سفر إلى سويسرا إدارة النادي الأهلي بأنه يريد تدعيم مركز الهجوم برأس حربة جديد من اللاعبين المسموح بقيدهم تحت السن لاستغلال المقعد المتبقي للأجانب فوق السن في مركز الجناح الأيسر".

طلب كولر إلى إدارة الأهلي

واختتم:" كولر طلب من إدارة الأهلي ضرورة التحرك مبكراً لتنفيذ مطالبه الفنية حتى لا يتكرر ما حدث مع البرازيلي مارسينهو لاعب كاوزاكي الياباني مطلع الموسم بسبب المغالاة المالية من ناديه".

يذكر أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أعلن صباح اليوم سفر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، إلى سويسرا من أجل الإطمئنان على أسرته.