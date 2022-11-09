فتح الباب .. الأهلي يسعى لحسم الصفقة السوبر في يناير

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فتح ملف التعاقد مع الصفقة السوبر من جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: " النادي الأهلي فتح باب التفاوض من جديد فتح مع نادي كاواساكي الياباني للتعاقد مع الجناح البرازيلي مارسينيو في شهر يناير المقبل".

وتابع: “اللاعب خسر الدوري مع فريق كاواسكي الياباني وصنع 6 أهداف ومن ضمن قائمة الهدافين”.

واختتم: “مارسينيو من اللاعبين اللي الأهلي حاطط عينهم عليه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة”.

الأهلي ومارسينهو

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت مؤخراً قبل انطلاق الموسم الجديد أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع البرازيلي مارسينيو من كاوساكي الياباني وتعطلت الصفقة لأسباب مادية.