ندوة حول أهمية التكيف مع التغيرات المناخية والحد من تزايدها في الوادي الجديد

نظم مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد التابع للهيئة العامة للإستعلامات ندوة حول أهمية التكيف مع التغيرات المناخية والحد من تزايدها، وذلك بمقر المركز في الخارجة.

حضر الندوه الدكتور أيمن محمد، الباحث بمحطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد، وبالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ، والتي شارك فيها زعماء وقادة ومسئولوا الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية، في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، بمدينة شرم الشيخ.

تناولت الندوة التعريف بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها من احتباس حراري وإنبعاثات للغازات الدفيئة مثل غاز ثانى أكسيد الكربون والميثان، وضرورة إيجاد الحلول المناسبة للحد من مخاطر هذه الظاهرة، ومحاولة العمل للتكيف معها.