بكري: مستعدون ناكل "مش ودقة" حفاظا على كرامتنا.. ومفاجأة من الزراعة عن أسعار البيض| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

مضيعه للوقت.. تعليق ناري من مدحت صالح على منصب نقيب الموسيقيين

قال الفنان مدحت صالح ، إنة لم يذهب الى انتخابات نقابة المهن الموسيقية لأنه كان عنده تصوير لعمل فنى ، و بدعي لأي حد يمسك منصب نقيب الموسيقيين ، وأشكرهم فى نفس الوقت على المجهود المبذول والذي يقدموه موجها الشكر للنقيب الحالي مصطفي كامل وهانى شاكر النقيب السابق وايمان البحر درويش ،على كل المحاولات لإصلاح النقابة.



دينا الشربينى: تسببت في كسر قدم فتاة لهذا السبب

حلت الفنانة دينا الشربيني، ضيفا على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه أمير كرارة على قناة “ON”، اليوم الخميس.

الحرمان من معاش الأب .. وزيرة التضامن توجه تنبيها عاجلا لهؤلاء السيدات

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن قانون التأمينات يمنع السيدة من الحصول على معاش الأب بمجرد زواجها.

مفاجأة سارة من الزراعة عن سعر طبق البيض في هذه المنافذ |فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة حريصة بشكل كبير على تلبية احتياجات المواطن خاصة بعد التوسع بصورة كبيرة في المشروعات الزراعية، مما أدى لوفرة في كافة المنتجات.



أنا مطلقة.. المطربة هدى عمار تكشف سبب غيابها الفترة الماضية.. فيديو

حلت المطربة الكبيرة هدى عمار٫ ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر”.

ياسمين عز لـ السيدات: اسمعوا نصيحتي وحياتكم هتبقى أبيض من وشي.. فيديو

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة للستات٫ قائله: “:اوعي تسمعي اللي تسخنك على جوزك واسمعي كلامي وحياتك ووشك هيبقوا أبيض من وشي”.

سنتصدى لدعاة الفوضى.. مصطفى بكري: مستعدون ناكل "مش ودقة" حفاظا على كرامتنا

قال الإعلامي مصطفى بكري، أحيى نادى القضاة لرده على بيان المفوضية السامية بجنيف، بشأن علاء عبد الفتاح، مشيرا إلى أننا مستعدون للتحمل أصعب الظروف من أجل أن تظل كرامتنا فوق الجميع.



وقفة داعمة للنائب عمرو درويش في فرانكفورت الألمانية ..فيديو وصور

نظم أبناء الجالية المصرية في فرانكفورت الألمانية وقفة تضامنية مع النائب عمرو درويش، بعد محاولة طرده من إحدى الجلسات التي كان متواجد فيها شقيقة علاء عبد الففتاح.

استشاري صحة نفسية: 28% من حالات الطلاق سببها إن الزوج ابن أمه ..فيديو

أكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن هناك قرارين في غاية الأهمية في حياة الإنسان وهما قرار الزواج وقرار الطلاق أو الانفصال .