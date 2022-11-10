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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سنتصدى لدعاة الفوضى.. مصطفى بكري: مستعدون ناكل "مش ودقة" حفاظا على كرامتنا

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، أحيى نادى القضاة لرده على بيان المفوضية السامية بجنيف، بشأن علاء عبد الفتاح، مشيرا إلى أننا مستعدون للتحمل أصعب الظروف من أجل أن تظل كرامتنا فوق الجميع.

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وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن كرامة مصر من كرامة شعبها ومن كرامة قيادتها، معلقا "مستعدون ناكل "مش ودقة" حفاظا على كرامتنا".

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لا ننكر جميل الرئيس السيسي أبدا، وانحيازه للشعب المصري.

 

لا علاقة لهم بالوطن

وأشار مصطفى بكري إلى أن  الشعب المصري سيتصدى لكل دعاة الفوضى، معلقا "اللي معندهمش دم لا علاقة لهم بالوطن".

 


 

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