شاهد.. زراعة المحاصيل الاستراتيجية بجامعة المنيا

جهود كبيرة من مراكز البحوث الزراعية وكليات الزراعة بالجامعات ساهمت في تطبيق تجارب مثل الزراعة بالشتلات والتي تم تطبيقها في بعض الأراضي وخاصة محاصيل القمح والقطن وقصب السكر من أجل تعميم التجربة على نطاق واسع.

فداخل الصوبة التعليمية بجامعة المنيا يجري عمل نماذج لشتلات قصب السكر والقطن والذرة الشامية ونبات الاستيفا أو ما يطبق عليها "ورقة العسل" يتم فيها تقطيع عيدان القصب إلى عقل وزراعتها في صواني بلاستيكية او من الفوم كل عقلة في مكعبها ليتم نفلها عقب إنباتها ووصولها لحجم معين الي التربية بطريقة هندسية زراعية تسمح لها بوجود مسافات بينية.

فالعالم يواجه أزمة التغيرات المناخية التي أثرت في معظم نواحي الحياة وتأثر قطاع الزراعة بالعديد من التحديات من أهمها جفاف وقلة موارد المياه او هطول الامطار بغزارة والصقيع وارتفاع درجات الحرارة ، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور أمراض ومشاكل مختلفة للمحاصيل وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام الزراعة.

فقد قدمت كلية الزراعة بجامعة المنيا استراتيجيات وطرق جيدة للزراعة من خلال عدد من النماذج التطبيقية التي تم تغيير المعاملة الزراعية بما يتناسب مع مواجهة التغيرات المناخية وبما يسمح لها بالتكيف.

وجاءت المحاصيل الاستراتيجية من القمح والقطن وقصب سكر والذرة الشامية من أهم النماذج التطبيقية التي قدمتها وعرضتها الجامعة بمنتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المُناخية والذي عقد الشهر الماضي بجامعة السويس.

الأستاذ الدكتور ابو بكر طنطاوي أستاذ المحاصيل الحقلية بجامعة المنيا، أكد إن الزراعة بالشتل من أهم الطرق والتقنيات الزراعية التي تواجه التغييرات المناخية وخاصة لدورها في توفير المياه والري بالتنقيط وتقليل مدة الزراعة والتسميد وفترة مكافحة الآفات .

وأوضح الدكتور طنطاوي ان زراعة الشتل ليس نظام جديد وتجارب جديدة ولكنها تجارب يتم تطويرها بما يتناسب مع التغيرات المناخية وتأثيرها على التربة أو مصادر المياه او حالة الجو فضلا عن المبيدات والأسمدة الزراعية ، وكان ينقصنا في البداية تطبيقها والذي تأخر كثيرا حيث بدأت أبحاث الزراعة بالشتلات منذ بداية التسعينات ولكن وجدت طريقها للتطبيق وسط اهتمام ودعم القيادة السياسية .

أضاف أن نظام الزراعة بالشتل حقق نجاحات جيدة وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية من محاصيل القمح والقطن وقصب السكر وطبقت التجربة في تلك المحاصيل الاستراتيجية منها نجاح تجربة زراعة القطن بالشتلات في مزرعتين بمركزي مطاي وبنى مزار وزراعة قصب السكر بمزرعة بالظهير الصحراوي الغربي، وأيضا تجربة زراعة القمح بالشتل، وحققت تلك التجارب والتي نجاحا كبيرا، وخاصة انها واجهت مشكلات الزراعة المتأخرة لمحصول القمح المنزرع عقب البطاطس أو بعد بعض محاصيل الحقل النيلية.

وأشار ان من أهم ما يوفره نظام زراعة الشتلات هو إيجاد نبات يواجه الإجهاد المناخي حيث يتم زراعة الشتل في صوبة ويتم الاهتمام بها وخاصة أن النباتات في مرحلة الانبات وبداية النمو يحتاج إلى تعاملات خاصة ليتحمل ملوحة التربة او الإجهاد المناخي، وتوفر هذه الزراعة المياه وايضا المبيدات الحشرية وهي من أهم الملوثات للبيئة.

ويؤكد استاذ زراعة المحاصيل ان التجربة تحتاج للتعميم وتعليم وإرشاد المزارعين بها، حتى يتمكن من تنفيذ مشتل خاص بهم لتجهيز الشتلات اللازمة للزراعة حسب مساحة الارض التي يرعاها وأيضا كيفية ارشادهم لتطبيق التجربة وخاصة أن تلك التقنية تستطيع أن تساهم في زيادة إنتاجية الفدان وتقليل نفقات زراعته بتوفير الماء والتقارير والمبيدات والأسمدة .

ويؤكد الدكتور أبو بكر أن زراعة الشتل في القمح يوفر ثمن التقاوي فالفدان يحتاج الى حوالي من 20 الى 40 كجم تقاوي فقط عند الزراعة بالشتل، والتوفير في نفقات وكميات مياه الري، وتوفير نفقات مقاومة الحشائش حيث تتقدم منافسة الحشائش لنباتات القمح في طور البادرة وتزيد مقاومة الشتلات لمنافسة الحشائش إضافة إلى توفير نفقات الأسمدة حيث أن زراعة القمح بالشتل بعد البطاطس أو المحاصيل البقولية تحتاج الى 45 كجم نتروجين للفدان فقط بدلاً من 75 كم نتروجين.

ونفس الأمر في محصول قصب السكر والتي يساهم زراعته بالشتل خفض كمية التقاوى المستخدمة من 75 : 80 %، خفض تكاليف الزراعة وخاصة الزراعة الآلية ، استخدام طرق الرى الحديث وبالتالى توفير كميات الأسمدة وتوفير ما يقرب من 30 : 40 % من مياه الري، رفع إنتاجية الفدان إلى 55 : 60 طن بدلا من 35 طن.



زراعة المحاصيل بصوبة الجامعة

زراعة المحاصيل بصوبة الجامعة

زراعة المحاصيل بصوبة الجامعة