هوندا تكشف رسميا عن أكورد 2023 بقدرات هجينة وتحديثات تقنية| صور

كشفت العلامة التجارية اليابانية هوندا رسمياً عن الجيل الجديد من السيارة الشهيرة أكورد، وتعتبر أكورد أحد أنجح سيارات هوندا في فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم، حيث كانت في المرتبة الثانية بعد تويوتا كامري في عام 2021، وسجلت مكانًا في أفضل 20 سيارة مبيعًا لهذا العام.

هوندا أكورد

الآن، هناك جيل جديد يسعى إلى جذب انتباه المشترين من خلال التصميم المتطور، والمزيد من التكنولوجيا، ومجموعة نقل الحركة الهجينة الأفضل.

هوندا أكورد

ستأتي هوندا أكورد موديل 2023 بمحرك احتراق داخلي رباعي الأسطوانات، بسعة 2.0 لتر، مدعوم بمحرك كهربائي ينتجان معا 204 حصانا، وهي عبارة عن مجموعة نقل هجينة من الجيل الرابع مزودة بمحرك جديد ومحركات كهربائية مثبتة جنبًا إلى جنب، وفي حين أن القوة الحصانية منخفضة قليلاً مقارنة بالجيل السابق، فإن النظام المحدث يرفع عزم الدوران إلى 247 رطل-قدم مقارنة بـ 232 رطلاً-قدم.

هوندا أكورد

تقول هوندا إن مجموعة نقل الحركة هذه تجعل سيارة Accord Hybrid أكثر متعة في القيادة، وتتوقع أن تكون نصف مبيعات أكورد الجديدة هجينة، مما يعني أن النصف الآخر سيشتغل بمحرك هوندا المألوف سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني، بقوة 192 حصانًا، وستجعله التحديثات الطفيفة أكثر دقة واستجابة.

هوندا أكورد

يقود ناقل الحركة CVT العجلات الأمامية في الجيل الجديد من هوندا أكورد ، حيث سيتمتع أحدث طراز بتعليق مُعاد ضبطه، كما تتميز أكورد 2023 أيضًا بصلابة هيكل أفضل مع دعامات هيكل أكثر صلابة وقضبان أمامية مطورة.

هوندا أكورد

يبلغ طول أكورد الجديد 2.8 بوصة ، وعرضه نصف بوصة ، وهو يركب على عجلات مقاس 17 بوصة ذات الإصدار القياسي، و 19 بوصة في الإصدارات الأعلى.

سيتم تقديم أكورد موديل 2023 بستة مستويات، هي LX ، و EX الطراز الوحيد غير الهجين، و Sport و EX-L ، و Sport-L ، و Touring وستكون كلها هجينة، وسيتم الكشف عن الأسعار قريباً.