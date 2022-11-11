توقفي عن تناولها فورا.. مشروبات تؤدي إلى إجهاض الحوامل

مادة الكافيين من المنبّهات وتناول كميات كبيرة منها تؤثر على صحة الحوامل والجنين، لأنها تزيد من معدل ضربات القلب وتنشط عملية التمثيل الغذائي، ما يؤثر بدوره على الجنين الذي لا يزال في طور النمو، يوجد الكافيين في العديد من المشروبات مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، كما أنه يتواجد في الشوكولاتة، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يوجد في عدد من أنواع من المكملات الغذائية.

في السطور التالية سوف نوضح أضرار الكافيين على صحة الحوامل وفقًا لموقع “Health line“.

تؤكد العديد من الدراسات أن تناول الكافيين أثناء فترة الحمل قد يكون له نتائج سلبية على النمو العصبي للطفل ، ويزيد من خطر الإصابة بالإجهاض، إذا زادت الحصة اليومية التي يتناولها عن أكثر من 200 ملليجرام، ولذلك يجب عدم الإفراط في الأطعمة والمشروبات الغنية بهذه المادة، لتجنب الإصابة بمشكلات صحية معقدة

توصلت بعض الأدلة إلى أن تناول كميات قليلة من الكافيين، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الوزن عند الولادة، حيث وجدت إحدى الدراسات أن الحوامل اللاتي يتناولن جرعات منخفضة من هذه المادة، تتراوح ما بين 50 و149 ملبيجرام يوميًا، يزداد لديهن خطر انخفاض وزن الجنين بعد الولادة بنسبة 13%.

وتوصي هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، وكليات التوليد وأمراض النساء الأمريكية والبريطانية ، بالحد من تناول الكافيين، خلال الحمل بحيث لا يتجاوزن فنجانين من الشاي أو القهوة يوميا، وهو المقدار الذي لا يسبب أضرارا.

أضرار الكافيين على الحوامل ومدى خطورة الإفراط فى تناول النسكافيه وهي :



⁃ الإفراط في الكافيين، يهدد الحوامل بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد

- كما يتسبب في اضطراب ضربات القلب.

- زيادة الشعور بالتوتر وصعوبة النوم.

- يؤدي الكافيين إلى الشعور بالغثيان والدوار بشكل أكبر للحامل.

- قد يتسبب في الشعور بالصداع خلال فترة الحمل.

⁃ كما ان تناول كمية كبيرة من هذه المادة يسبب الاصابة بالأرق والتوتر والعصبية والصداع.

⁃ كما انه مُـدر للبول مما يؤدي الي فقد الجسم لكميات من الماء والسوائل الأخرى التي يحتاجها للحفاظ علي سلامة الجنين.

⁃ كما يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد أثناء تناول الطعام أو بعد ساعة إلى ساعتين من تناول الوجبة.

⁃ يجب تقليل كمية النسكافيه أو استبداله بأحد المشروبات البديلة المنزوعة الكافيين والتي يمكن تناولها بأمان والتي لها مذاق مماثل للنسكافيه.