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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع منظومة المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء والتعديات

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا خلال الاجتماع

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة موقف الحالات غير القانونية التي يجري رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائي، أو تعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفوري معها.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، عقد نائب محافظ المنيا اجتماعا، بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمود عبد الله مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وعدد من نواب رؤساء المراكز، ورؤساء القرى ورؤساء أقسام التنظيم، ورؤساء وحدات المتغيرات المكانية على مستوى عدد من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والتي تلاحظ تزايد أعداد المتغيرات المكانية المخالفة بها.

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شدد نائب المحافظ على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات المكانية (غير القانونية) من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، والجهات الأمنية.

وأوضح نائب المحافظ أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، لافتاً إلى أن فنيي التنظيم والمتغيرات ورؤساء القري مسؤولون عن تنفيذ القانون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يتسنى السيطرة عليها فور وقوعها.

 

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