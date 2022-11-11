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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 4.5 طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية في الغربية

حملات تموينية بالغربية
حملات تموينية بالغربية

صادرت مديرية التموين بمحافظة الغربية، 4 طن و500 كيلو أسماك مجمدة منتهية الصلاحية من داخل إحدى ثلاجات تجميد الأسماك، قبل طرحها للبيع فى الأسواق للمواطنين.

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تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة موسعة لمفتشي الرقابة بالمديرية بالتعاون مع الجهات المعنية على مراكز ومدن المحافظة، من ضبط ثلاجة أسماك مجمدة وبداخلها أسماك مجمده منتهية الصلاحية، طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على الكراتين بكمية وقدرها 4 طن و500 كيلو.

بميدان الششتاوي محافظ الغربية يستمع لمطالب أهالي المحلة لحلها على وجه السرعة

تم التحفظ على المضبوطات فى الواقعة ، وتحرير محضر لصاحبها، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

محافظ الغربية محافظة الغربية منتهية الصلاحية مديرية التموين وزارة التموين ثلاجة الاسماك

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