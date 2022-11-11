مصادرة 4.5 طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية في الغربية

صادرت مديرية التموين بمحافظة الغربية، 4 طن و500 كيلو أسماك مجمدة منتهية الصلاحية من داخل إحدى ثلاجات تجميد الأسماك، قبل طرحها للبيع فى الأسواق للمواطنين.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة موسعة لمفتشي الرقابة بالمديرية بالتعاون مع الجهات المعنية على مراكز ومدن المحافظة، من ضبط ثلاجة أسماك مجمدة وبداخلها أسماك مجمده منتهية الصلاحية، طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على الكراتين بكمية وقدرها 4 طن و500 كيلو.

تم التحفظ على المضبوطات فى الواقعة ، وتحرير محضر لصاحبها، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.