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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يوم السناجل.. أبراج لا تفضل الزواج وتميل إلى العزوبية

في يوم السناجل ..ابراج
في يوم السناجل ..ابراج لا تفضل الزواج وتميل الي " العزوبية "

الزواج هو الرباط المقدس الذي يربط بين شخصين، وهو من أبرز العلاقات المميزة التي تجمع كل حبيبين، وهو نهاية جميلة وتتويج لأي قصة حب، لكن هناك بعض الأشخاص يفضلون عدم خوض هذه التجربة ويميلون إلي العزوبية لأسباب مختلفة، نرصد أهم الأبراج التي يميل أصحابها إلي العزوبية ولا يفضلون الزواج، وفقا لموقع"horoscope " ..

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برج القوس

برج القوس هو واحد من الأبراج التي تفضل عدم الارتباط ليعيشوا حياتهم لأنفسهم بالخروج والاهتمام بالمظاهر والسفر، لذلك لا يميلون إلى الزواج ويفضلون العزوبية، فالقوس لا يحب  تقييد حريته، لذلك دائما يهرب من العلاقات العاطفية الجادة التى تجعله مقيدا وتفرض عليه الكثير من المسئوليات.  


برج الجدي

يخشى برج الجدي تحمّل المسئولية والقيود، لذلك يفضّل العزوبية، وكما يعتبر من الأشخاص الطموحة والتى تعشق العمل وتقدره، لذلك يقضي معظم حياته بين المنزل والعمل.


برج الجوزاء

يعرف برج الجوزاء بعدم استقراره فى العلاقات، وذلك يرجع إلى أنه غالبا ما يسعى إلى العلاقات غير الجدية بالإضافة إلى شعورة بالملل بسهولة، لذلك يقدس الجوزاء حياة العزوبية ولا يدخل فى علاقة إلا إذا ضمن نجاحها.


برج الحوت

يكون الكثير من أصحاب هذا البرج أكثر سعادة عندما يكونون عازبين، والحوت يفضل البقاء في المنزل أحيانًا بدلاً من الذهاب إلى حفلة، نظرًا لأن الحوت يفضل الاستمتاع بمفرده، لكنهم أيضًا رومانسيون ويتوقون إلى الاهتمام أحيانًا، ولكنهم يفضلون قضاء بعض الوقت بدونه ويكونون سعداء جدًا بمفردهم.


الدلو

من أكثر الابراج التى لا تفضل مواليدها القيود ،وذلك لوجود صفه الانانيه بشكل كبير فى شخصياتهم فهو يميل إلى الانعزال والوحدة أكثر من استمتاعه برفقة الاصدقاء أو المقربين، لذا يجدون في الزواج نوعاً من القيود نظرا لأنه يفضل الاستقلالية، وغالباً ما يعيش مواليد هذا الرج في عالمهم الخاص ويضعون القواعد الخاصة بهم، لذا لا يتقبلون أن يقوم شخص ما بخرقها، فيفضلون عدم الارتباط.

برج العذراء

يخاف مولود برج العذراء من الارتباط، بسبب الألم الذي ممكن أن تتسبب فيه المشاكل الناتجة عن العلاقات العاطفية هذه، لكن بالمقابل في حال شعر بالطمأنينة مع أحد الأشخاص فلا يمانع من المحاولة.

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