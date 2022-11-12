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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يا فرحة ما تمت.. تفاصيل مصرع وإصابة 3 أشخاص أثناء نقل منقولات "عروس جرجا"

صدى البلد

دماء ودموع، زي أسود وعويل وصُراخ، هكذا تحول مشهد الفرح والسرور أثناء تحميل منقولات زوجية عروس من منزل أسرتها؛ لنقلها إلى منزل زوجيتها، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، حيث لفظ عامل أنفاسه الأخيرة أسفل عجلات السيارة النصف نقل التي كانت مُحملة بمنقولات العروس، كما أصيب شخصين أخرين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

مشهد مرعب انكسرت فيه قلوب الحضور لمشاركة عائلة بأكملها فرحتهم، حيث تحولت فرحة القلوب إلى حسرة الكثير من النفوس، بعد رؤية دماء أحد أقارب العريس تسيل على أسفلت إحدى حواري مركز جرجا، أمام منزل "عروس جرجا"، التي انهارت فرحتها بسبب خطأ اقترفه قائد السيارة النصف نقل التي تحمل منقولاتها الزوجية.

"لا إله إلا الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، هكذا كان حال لسان الأهالي وقت حدوث الواقعة الآليمة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، لتتلألأ دموع العروس على وجهها بدلًا من السعادة التي كانت تغمر قلبها وجفونها.

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تفاصيل الواقعة

وكان قد لقي عامل في نهاية العقد الخامس من العُمر، مصرعه، بينما أصيب شخصين أخرين؛ إثر اصطدام سيارة نصف نقل مُحملة بمنقولات زوجية خاصة بحفل زفاف إحدى الفتيات، بهم على الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود حادث تصادم ومتوفي ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء تحميل منقولات زوجية خاصة بحفل زفاف، على السيارة نصف نقل قيادة المدعو (عبد الرحمن ي أ- 19 سنة- سائق- ويقيم دائرة بندر نجع حمادي قنا)، تحركت السيارة واصطدمت بكل من:" صدقي ص م- 46 سنة- عامل- ويقيم بناحية دائرة المركز- توفي نتيجة إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ووالد قائد السيارة المدعو ياسر ا ب- 50 سنة- سائق- ويقيم دائرة بندر نجع حمادي بقنا- مصاب باشتباه كسر بالترقوة اليمنى".

"عبد الهادي ج م- 28 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز جرجا- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج"، أثناء مشاركتهم في تحميل السيارة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم وأضاف الأول بأن السيارة تحركت دون قصد منه  تم التحفظ على السيارة.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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