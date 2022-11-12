علامات تؤكد إصابة طفلك بالتوحد .. تعرفي عليها

التوحد هو اضطراب طيفي يؤثر على كيفية إدراك الشخص للعالم وتفاعله مع الآخرين ومحيطهم، يمكن أن يؤدي الاضطراب إلى صعوبة المشاركة في الحياة اليومية، يستخدم الأطباء ثلاثة مستويات لوصف التوحد.

المستوى 1: قد يكون الشخص قادرًا على عيش حياة مستقلة نسبيًا بأقل قدر من الدعم.

المستوى 2: الدعم الكبير ضروري لمساعدة الشخص على التواصل والتعامل مع التغيير.

المستوى 3: قد يحتاج الفرد إلى الاعتماد على الآخرين لمساعدته على التعامل مع الحياة اليومية ، لكن الأدوية والعلاج يمكن أن يساعدا في إدارة بعض التحديات.

يمكن أن يساعد التقييم المبكر والنهج الفردي الطفل المصاب بالتوحد أو البالغ على تطوير المهارات التي تسمح له بالعيش باستقلالية قدر الإمكان.

أعراض التوحد



يمكن أن يكون للتوحد تأثيرات اجتماعية وسلوكية على الفرد في المواقف الاجتماعية ، قد يجدون ما يلي صعبًا:

بدء أو الحفاظ على محادثة

الاستجابة بشكل مناسب للآخرين

مناقشة اهتماماتهم بالتفصيل

الحفاظ على التواصل البصري

باستخدام تعابير الوجه التي تتوافق مع سياق الاتصال

فهم منظور شخص آخر

قد يشمل سلوك الشخص:

القيام بأعمال متكررة ، مثل التأرجح من جانب إلى آخر أو قول نفس الشيء مرارًا وتكرارًا

يبتعدون عن الآخرين

وجود اهتمام شديد بموضوع معين

تطوير مستوى عالٍ من المهارة في مجالات معينة ، مثل الرياضيات أو الفن

يواجهون صعوبة في التأقلم مع التغييرات التي تطرأ على روتينهم أو بيئتهم

الانشغال بأجزاء معينة من شيء ما ، مثل العجلات في السيارة

أن تكون أكثر أو أقل حساسية للتنبيه الحسي - مثل الضوضاء العالية - مقارنة بالأشخاص ذوي النمط العصبي

تواجه مشاكل في النوم

في بعض الحالات ، قد يؤثر التوحد على توازن الشخص وتنسيقه ومهاراته الحركية.



المصدر: medicalnewstoday