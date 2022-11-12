كلية الآثار عين شمس تبدأ مدرسة تعليم مهارات الحفر والتوثيق والرفع الأثري

قامت كلية الآثار جامعة عين شمس، ببدء مدرسة الحفائر بالموقع لتعليم مهارات الحفر والتوثيق والرفع الأثري، إلى جانب الرسم المعماري، واستخدام الأجهزة في المواقع الأثرية للسادة مفتشي الآثار بوزارة السياحة والآثار وطلاب البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية، وذلك بالتزامن مع بدء الموسم الثالث للحفائر المصرية الفرنسية المشتركة بالموقع.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني – رئيس الجامعة، والدكتور حسام طنطاوي القائم بعمل عميد الكلية ووكيلها لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور ممدوح الدماطي – وزير الآثار الأسبق والقائم بعمل رئيس قسم علوم الآثار والحفائر ورئيس مشروع بعثة حفائر جامعة عين شمس، والدكتور احمد الشوكي – وكيل الكلية للدراسات العليا ورئيس بعثة الحفائر المصرية الفرنسية بموقع شيخ العرب همام وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية،