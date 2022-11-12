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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اكتساب وتنمية القيم الإيجابية في ندوة بتربية عين شمس

كلية التربية جامعة
كلية التربية جامعة عين شمس

نظم قسم اللغة الفرنسية بكلية التربية جامعة عين شمس ندوة ثقافية مهمة عن اكتساب وتنمية القيم الإيجابية، وفى ضوء تدعيم الجامعة لمنظومة القيم الأخلاقية.

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غدًا.. ندوة آليات ومجالات العمل في القرن 21 بـ بنات عين شمس

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية والدكتور علاء الدين عبد الحليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبإشراف الدكتورة مها مرقس رئيسة قسم اللغة الفرنسية

ودارت الندوة حول مفهوم القيم و كيفية أكتسبها؟ وكيف أنميها؟" وذلك في ضوء توجهات ادارة الجامعة والكلية نحو تأصيل القيم الإيجابية لدى الطلاب.

وحاضر في هذه الندوة علا كريم وصفى ممارس معتمد ومدرب وخبير في هذا المجال

وقام بتنسيق الندوة الدكتورة نهلة بسيوني الأستاذ المساعد بالقسم التي أشارت إلى التعريف بالقيم وأنواعها والتحديات والصعوبات لتكوينها واستمرارها وتنميتها باعتبارها إطارا مرجعيا لسلوك الأفراد وتوجيه تصرفاتهم مما يحفظ للمجتمع تجانسه وتماسكه وترابطه

كما أكدت على الإدراك السليم للذات الذى يؤثر على جوانب عدة من مكونات الشخصية وتصرفاتها منها على سبيل المثال لا الحصر نظافة المكتوب من إجابات أو مقالات وعدم الشطب المتكرر، ومراعاة آداب المجلس وعدم المرور بين المتحدث والمتلقي، وتزكية الأصدقاء تبعا لنظرة كل منهم لذاته، وإعطائي حقي في الرد على من يؤذيني في الوقت المناسب بالصورة المناسبة التي توقف تماديه في الأذى في ضوء المعايير الأخلاقية الحاكمة.

وفي جو من المناقشات الفاعلة مع الطلاب تم التطرق الى العديد من الأمثلة الحياتية الواقعية التى تدل على القيم السلبية التى يجب تجنبها والقيم الإيجابية الهامة التى يجب تعزيزها وتم إعطاء تدريب عملى للطلاب في هذا الشأن.

وتكمن أهمية هذه الندوة الثقافية لدور القيم في تأصيل ثقافة المجتمع وضبط سلوكه وخصوصا لطلاب كلية التربية وهم معلمى الغد تأصيلا لدور الكلية والجامعة وتحقيقا لرسالتها في خدمة المجتمع والارتقاء بسلوكه.

كلية التربية جامعة عين شمس
كلية التربية جامعة عين شمس
كلية التربية جامعة عين شمس
كلية التربية جامعة عين شمس
كلية التربية جامعة عين شمس
قسم اللغة الفرنسية كلية التربية جامعة عين شمس ندوة ثقافية اكتساب وتنمية القيم الإيجابية منظومة القيم الأخلاقية Jobs Education

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