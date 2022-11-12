جبر الخواطر.. لمسة إنسانية من محافظ أسوان بإيداع مسن بدار كبار السن

واصل " صدى البلد " عرض سلسلة " جبر الخواطر" لبعض الحالات والقصص الإنسانية التي نشهدها يومياً داخل مختلف محافظات الجمهورية، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وسريعة من المسئولين لوضع حلول لها.

ونعرض بعض مشاكل وهموم المواطنين داخل محافظة أسوان، والتي من بينها مشاكل تخص بعض الأفراد، والتي تتمثل في توفير علاج لهم أو غير ذلك من المستلزمات والمطالب والاحتياجات الملحة، مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة ، وكان طلب أسرة الطفلة " رضوة " الذى يتمثل فى توفير العلاج لها، مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية.

لمسة إنسانية

وفى لمسة إنسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أمر بالتدخل السريع للتعامل مع حالة المواطن المسن " ع .ع " 81 سنة بإشراف من مبادرة " الناس لبعضهم " وإيداعه نادى ودار المسنين لحين تسليمه لأسرته بالقاهرة ، وهو على المعاش حيث كان يعمل كمهندس معمارى في جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية ، ولكن تقلبات الحياة ، وجحود أبنه الوحيد بعد وفاة بناته جعله في حالة حزن واكتئاب ليستقل القطار ويذهب إلى أخر محطة ، ليجد نفسه في أسوان لتكون المآوى والملاذ .

وقد أكد الدكتور عز الصادق منسق مبادرة الناس لبعضهم بأنه فور عرض حالة المواطن " ع . ع " على محافظ أسوان كلف محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى بتحرك فريق التدخل السريع بقيادة الإخصائية أماني فاضل لإنقاذه من النوم في الشارع بجوار جمعية الشبان المسلمين ، لافتاً إلى أنه تم تقديم كافة الخدمات ومستلزمات الحياة الكريمة للمواطن مع الترحيب به كعضو من أسرة دار المسنين لحين التواصل مع أبنه وتسليمه له .

تنوع مشروعات وأنشطة

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه سيتم طرح تنفيذ أكبر مشروع للصرف الصحى لمنطقة الحاجر التابعة لمدينة إدفو وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير العواصم الحضرية للمدن ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتنفيذ عدد من المشروعات التي تساهم فى تطوير وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين ، وخاصة أنه تم إدراج هذا المشروع ضمن الخطة الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2022/2023 للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة تقديرية ستصل لأكثر من 250 مليون جنيه .