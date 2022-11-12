على هامش مؤتمر المناخ .. رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات يوم العلم |صور

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في افتتاح فعاليات يوم العلم بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ولفيف من رؤساء الجامعات والخبراء والعلماء، وذلك على هامش استضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27، والمُنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، إلى أن جلسات يوم العلم، تناولت جهود الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية في دعم ملف التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات البحثية الهامة، وكذلك توعية الشباب الجامعي بأهمية هذا الملف، مشيدًا بجهود القيادة السياسية التي تضع ملف التغيرات المناخية على رأس أولوياتها.

كما شهد الدكتور حمدي حسين، مراسم توقيع برتوكول تحويل جميع المتاحف لتكون صديقة للبيئة، بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والصناعة ورئيس المجلس الأعلى للآثار وممثلي الأمم المتحدة واليونسكو والاسيسكو.

وعلى هامش فعاليات اليوم، التقى رئيس جامعة الأقصر، وزيري التعليم العالي والتخطيط، ود.محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة، لبحث التوصية بأولوية دعم جامعة الأقصر، وكذلك سبل الإسراع في إنشاء مستشفى الأقصر الجامعي الأخضر، لتكون مستشفيات خضراء صديقة للبيئة والاستدامة، لتحقيق مخرجات مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ.

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