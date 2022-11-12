نائب محافظ أسوان يتابع مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير بمدينة إدفو

قام أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، بتفقد مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل والرصف بمدينة ومركز إدفو، حيث أكد أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فقد تم التشديد على المسئولين بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية بشكل دوري من أجل دفع معدلات العمل وإيجاد البدائل والحلول السريعة، لتذليل العقبات وضمان الإنتهاء من كافة الأعمال والمشروعات الجارية فى أقرب وقت لتساهم فى تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي والمواطنين .

يأتى ذلك من أجل الإرتقاء بالمظهر الحضاري وتطوير المرافق العامة والبنية التحتية لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية، وتوازياً مع الجولات الميدانية للواء أشرف عطية محافظ أسوان لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية .

إحلال وتجديد البنية التحتية

مشروعات بالمحليات بأسوان

وشملت الجولة الميدانية لنائب المحافظ مشرعات تمهيد ورصف طريق شارع الجيش ليكون مسار بديل لحين الإنتهاء من الأعمال الجارية برصف وتوسيع شارع المعبد بطول 700 م ، بالإضافة إلى أعمال التسوية والتمهيد بنفس الطريق بطول 500 م حتى ميدان المعبد وذلك من أجل تحقيق السيولة المرورية ولإستيعاب حركة السائحين والزائرين التى تشهد إنتعاشة ملحوظة بالتزامن مع إنطلاق الموسم السياحى الحالى .

وأوضح أحمد شعبان ، أنه جارى الإنتهاء من أعمال تطوير ورصف طريق كورنيش النيل خلال أيام ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ أعمال تمهيد ورصف شارع مركز إدفو ومستشفى حورس وذلك بعد إنتهاء أعمال الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات المرافق العامة بهما .

مشروعات التطوير والتجميل

مشروعات بالمحليات بأسوان

كما أشار شعبان إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم تفقد مشروع سويقة الدقاديق بالكلح شرق بمبلغ 3,5 مليون بنسبة تنفيذ ٩٠% ، بالإضافة إلى مشروعى موقف الغنيمية بمساحة 1200 م2 بتكلفة 20 مليون جنية ، وموقف الشيخ عامر بمساحة 3800 م2 بتكلفة 10 مليون جنية وبنسبة تنفيذ 60 % لكل منهما ، علاوة على مشروعى سويقة الكلح غرب ، وسوق الفوزة بالرديسية بحرى بتكلفة 3,5 مليون ونسبة ٨٠ % لكل مشروع ، فضلاً عن مشروع سوق الكرابلة بتكلفة 2,5 مليون جنية ، ومشروع وحدات مطافى الكلح غرب وادى الصعايدة والرمادى بحرى بنسبة تنفيذ 50% ، بجانب مشروع موقف عزبة تلى بمساحة 1400 م2 وبتكلفة 3 مليون وبنسبة 5% .

مشروعات بالمحليات بأسوان