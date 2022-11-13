دنيا بطمة تستعرض جمالها بفستان جديد .. شاهد

تألقت المطربة المغربية دنيا بطمة، فى أحدث جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت المطربة المغربية دنيا بطمة، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستان قطيفة باللون الازرق قصير متوسط الطول و مجسم ذات الاكمام الطويلة.

ومن الناحية الجمالية المطربة المغربية دنيا بطمة،اعتمدت على التنوع و التجديد في تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تكشف عن جمال ملامحها و تبرز جمالها.

تحرص دنيا بطمة على تنسيق قطع المجوهرات الفخامة و الأنيقة التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها إطلالة متكاملة، بالإضافة إلي ذلك تعتمد على تنسيق الحقائب و الأحذية المميزة و الأنيقة.