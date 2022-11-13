مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم قوافل تعليمية لقرى بيلا في كفر الشيخ |صور

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ إقامة مجموعات تقوية مجانية لطلبة الثانوية العامة يوما في الأسبوع بالتنسيق مع نخبة من المعلمين المتميزين بمدينة بيلا، كما أرسلت قافلة تعليمية لقرية كفرالعجمي التابعة للوحدة المحلية بالجرايدة ضمن القوافل التي يتم إيفادها إلى القرى خلال الفترة القادمة.



يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، بإشراف الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب إيهاب زيدان أمين الحزب بمركز بيلا.



أشار باسم السمنودي أمين التنظيم بمركز بيلا إلى أنه تم التنسيق مع نخبة من المعلمين المتميزين من أبناء مركز بيلا لتقديم خدمات تعليمية مجانية سواء تنظيم مجموعات تقوية بمدينة بيلا لطلبة الثانوية العامة الذين بلغوا 900 طالب في أسبوعين أو تنظيم قوافل تعليمية للقرى وبدأنا بقرية كفرالعجمي لطلاب المرحلة الإعدادية وأبدى الطلاب والأهالي سعادتهم البالغة بالقافلة وطالبوا بتكرارها وذلك بإشراف بدر الدين عبد الغنى عوض أمين الوحدة الحزبية بكفرالعجمي.



ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

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