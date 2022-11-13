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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المُشترك

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المُشترك بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، وذلك بمقر الوزارة. 

في بداية اللقاء، أكد الوزير قوة ومتانة العلاقات المُتميزة التي تجمع بين مصر والإمارات العربية المتحدة، على جميع المستويات و الأصعدة، لاسيما التعاون العلمي، والثقافي، والتعليمي، والتي تعد نموذجًا يُحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور أيمن عاشور الخطة الإستراتيجية للوزارة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي لمُجابهة الآثار المُترتبة على التغيرات المُناخية، مشيرًا إلى دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية في إعادة توجيه بوصلة العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو البحوث والابتكارات الخضراء، واتخاذ ما يلزم من تعديلات في البرامج والمُقررات الدراسية بالجامعات، كذلك عقد العديد من الندوات وتنظيم المسابقات في مجال الحد من التغيرات المُناخية؛ لزيادة وعي الطلاب والشباب الجامعي بأهمية ملف التغيرات المُناخية؛ باعتباره قضية مهمة للغاية.

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كما تطرق اللقاء إلى مُناقشة سبل التعاون في تنفيذ مخرجات مؤتمر COP 27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الجاري؛ وتستضيفه الإمارات في العام المقبل، وضرورة التنسيق بين البلدين في هذا المؤتمر.

من جانبها، قدمت سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة الشكر للدكتور أيمن عاشور، مؤكدة عمق العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات، مما يعكس التفاهم والتناغم بين الدولتين الشقيقتين.

كما أشادت الكعبي بالدور الريادي لمصر في مجال التعليم، مشيرة إلى اهتمام دولة الإمارات بمجال التعليم، وذلك من خلال إطلاق عدة مبادرات، تركز جميعها على تنمية وتدريب العقول البشرية. 

الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى دولة الإمارات العربية مصر والإمارات

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