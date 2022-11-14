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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فرط التعرق يمكن أن يشير إلى 5 حالات طبية طارئة احذرى يجاهلها

صدى البلد

  يشير التعرق المفرط إلى خمس حالات طبية طارئة ففي بعض الحالات ، قد يصبح مقدار التعرق مفرطًا ويصبح خارج نطاق سيطرتك تمامًا.

وفقا لموقع .expressيمكن أن يكون فرط التعرق استجابة عاطفية للتوتر أو القلق ، وأيضًا رد فعل  لتناول الأطعمة الحارة أو المشروبات الساخنة التي تحتوي على الكافيين ويمكن أن يتسبب المرض وبعض الحالات الصحية في زيادة التعرق ، ويمكن أن تؤدي التغيرات في الهرمونات أيضًا إلى زيادة كمية التعرق".

فرط التعرق

 

إليك أبرز الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب فرط التعرق
 

-داء السكري 

 يمكن أن يحدث فرط التعرق بسبب  فرط أو نقص السكر في الدم على سبيل المثال ، عندما يرتفع مستوى السكر في الدم أو ينخفض ​​حقًا.

-فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) 

 يؤدي هذا إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل القلق ومعدل ضربات القلب بشكل أسرع والدفء.

-الأورام الخبيثة / السرطانات 

 يمكن أن يكون هذا بسبب السرطان نفسه ، على سبيل المثال سرطان الغدد الليمفاوية أو اللوكيميا ، أو بسبب العدوى 

-الأمراض العصبية 

يمكن أن يكون فرط التعرق أيضًا من الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل حاصرات بيتا ومضادات الاكتئاب.

فرط التعرق الاطعمه الحارة الحالات الصحية داء السكري فرط نشاط الغدة الدرقية الأورام الخبيثة الامراض العصبية

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