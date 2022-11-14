فرط التعرق يمكن أن يشير إلى 5 حالات طبية طارئة احذرى يجاهلها

يشير التعرق المفرط إلى خمس حالات طبية طارئة ففي بعض الحالات ، قد يصبح مقدار التعرق مفرطًا ويصبح خارج نطاق سيطرتك تمامًا.

وفقا لموقع .expressيمكن أن يكون فرط التعرق استجابة عاطفية للتوتر أو القلق ، وأيضًا رد فعل لتناول الأطعمة الحارة أو المشروبات الساخنة التي تحتوي على الكافيين ويمكن أن يتسبب المرض وبعض الحالات الصحية في زيادة التعرق ، ويمكن أن تؤدي التغيرات في الهرمونات أيضًا إلى زيادة كمية التعرق".

فرط التعرق

إليك أبرز الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب فرط التعرق



-داء السكري

يمكن أن يحدث فرط التعرق بسبب فرط أو نقص السكر في الدم على سبيل المثال ، عندما يرتفع مستوى السكر في الدم أو ينخفض ​​حقًا.

-فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية)

يؤدي هذا إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل القلق ومعدل ضربات القلب بشكل أسرع والدفء.

-الأورام الخبيثة / السرطانات

يمكن أن يكون هذا بسبب السرطان نفسه ، على سبيل المثال سرطان الغدد الليمفاوية أو اللوكيميا ، أو بسبب العدوى

-الأمراض العصبية

يمكن أن يكون فرط التعرق أيضًا من الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل حاصرات بيتا ومضادات الاكتئاب.