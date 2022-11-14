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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إقامة المرحلة النهائية من الموسم الخامس لمسابقة BUE's Got Talent بالجامعة البريطانية

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية في مصر

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، إقامة فعاليات المرحلة النهائية من الموسم الخامس،  لمسابقة"BUE's Got Talent"، والتي تنظمها الجامعة البريطانية في مصر تحت رعاية وحضور السيدة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 نوفمبر الجاري.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة، كوكبة من نجوم الفن والرياضة، وهم، الفنانة منة شلبى، والفنانة زينة، والفنانة شيرين رضا، الفنانة نيكول سابا، والأستاذ محمد حفظي السيناريست والمنتج السينمائي، والفنان أبو، ومحمد زيدان، لاعب كرة القدم، والإعلامية إنجي علي مقدمة البرامج التلفزيونية.

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وتشمل المنافسة عددا كبيرا من المواهب بداية من الغناء باللغة العربية واللغة الإنجليزية، والشعر، والتمثيل، والعزف على الچيتار، والبيت بوكس والرولر سكيت وأغانى الراب، وتبدأ فعاليات المسابقة في تمام الساعة 4 مساءًا وتوفر الجامعة وسيلة انتقال من ميدان التحرير إلى الجامعة.

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