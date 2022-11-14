أخبار التعليم.. قرار عاجل بشأن توزيع الوجبات المدرسية.. عاشور يبحث مع سفيرة الإمارات تعزيز التعاون المُشترك... الليلة اقتران القمر مع بولوكس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قرار عاجل من التعليم بشأن توزيع الوجبات المدرسية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا، اليوم الأحد؛ بشأن متابعة توزيع الوجبات المدرسية، وذلك في إطار حرص الوزارة على التأكد من وصول الوجبات المدرسية إلى الطلاب من خلال الوزارة، والشركة الموزعة.

فوز طالبات المدرسة الرياضية بالإسكندرية بالفضة والبرونز فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى فعاليات بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت سن 14 سنة، والتي نظمها الاتحاد المصرى لألعاب القوى باستاد القاهرة الرياضى، وذلك فى ضوء أهمية دعم البطولات والأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيات الطلاب وقدراتهم واكتشاف مواهبهم والارتقاء بها.

الليلة اقتران القمر مع "بولوكس" أقرب نجم ضخم إلى الأرض

تشهد سماء مصر الآن، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأم) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المُشترك

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المُشترك بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، وذلك بمقر الوزارة.

وظائف خالية بتعليم الشرقية.. تفاصيل

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن المديرية أعلنت اليوم علي موقع بوابة الوظائف الحكومية

جذب طلاب جدد.. رئيس جامعة حلوان يجتمع مع هيئة مكتب الوافدين

اجتمع اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع هيئة مكتب الوافدين وذلك لاستعراض ملف الطلاب الوافدين والتعرف على خطة إدارة الوافدين عن الفترة القادمة ووضع تصور من أجل مزيد من الرعاية للطلاب الوافدين والعمل على جذب طلاب جدد.

سياسة واقتصاد القاهرة: عودة حفلات التخرج بالكليات يقلل عمليات النصب

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، عن كيفية تقليل ظاهرة النصب على الطلاب تحت مسمى حفلات التخرج .

صاحبة كارنيه زراعة القاهرة: الصورة قديمة ومعرفش ليه اتنشرت تاني

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، صورة كارنيه لـ إحدى طالبات كلية الزراعة جامعة القاهرة تدعى هدير عبد الباسط عبد التواب بالفرقة الأولى، إلا أن كن صورة الطالبة بالكارنيه يظهر فيها صورة طالب ذكر وليس صورة الطالبة هدير .

عميد زراعة القاهرة تعليقا على الكارنيه المتداول: الصورة ليست هذا العام

حالة من الجدل خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد تداول صورة لكارنيه طالبة بكلية الزراعة جامعة القاهرة ، تحمل اسم بنت ولكن الصورة لولد .

خبير يقترح إدخال نظام الوقف للإنفاق على التعليم

قال الدكتورعاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن الدولة إتخذت العديد من المبادرات لحل أزمات التعليم ولكن يجب أن نقف مع الحكومة فالعملية التعليمة عملية مكلفة للغاية، ولذلك يجب علينا تعديد مصادر التمويل للعملية التعليمة.

وزراء التعليم العالي والرياضة والصحة يشهدون نهائي بطولة العالم للجامعات للإسكواش

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نهائي بطولة العالم للجامعات للإسكواش (فرق رجال وسيدات)، التي استضافتها ملاعب نادي نيو جيزة.

25 ألف جنيه للمركز الأول.. تفاصيل مسابقة ابتكار 6 بجامعة القاهرة

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة القاهرة عن مسابقة ابتكار 6 المؤهلة لمسابقة إبداع 11 بوزارة الشباب والرياضة، وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وإشراف الدكتور جمال الشاذلي .