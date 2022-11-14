مهرجان القاهرة السينمائي يتصدر تريند تويتر مع انطلاق دورته الـ 44.. شاهد

تصدر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ترند موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” مع انطلاق دورته الـ44 .

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “ مهرجان القاهرة السينمائي” عبر موقع تويتر وتصدر قائمة الاكثر تداولا وجاءت ابرز التغريدات كالآتى:

و تشهد الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشاركة عدد من الفنانين والنقاد والمخرجين في لجان تحكيم العديد من المسابقات.

المسابقة الدولية:

وتترأس المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي لجنة تحكيم المسابقة الدولية، كما تضم اللجنة كل من مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح (مصر)، الممثلة سوارا بهاسكار (الهند)، المؤلف الموسيقي راجح داود (مصر)، الممثلة ستيفانيا كاسيني(إيطاليا)، المخرج خواكين ديل باسو (المكسيك)، الممثل سمير قواسمي (فرنسا).

أسبوع النقاد الدولية:

بينما يشارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية كل من: الكاتب بين شاروك (المملكة المتحدة)، الممثل كريم قاسم (مصر) ، الناقدة هدى إبراهيم (فرنسا).