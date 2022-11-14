خبير تعليم : خفض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عامًا

قالت الدكتور أمل شمس الخبير التربوي وجودة بجامعة عيم شمس ان مصر تعيش نهضة علمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى، حيث شهدت زيادة كبيرة في عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بالإضافة إلى ارتفاع تصنيف مصر بالمؤشرات العلمية.

وأكدت، أن الجامعات المصرية شهدت تقدم ملموس في العديد من التصنيفات الدولية المرموقة، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، من خلال اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي .

وأوضحت الدكتورة أمل شمس أن القيادة السياسية نفذت المئات من المشاريع وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية على رأسها مبادرة 100 مليون صحة منوها أن المشروعات القومية انعكست على حياة المواطن العادى وحققت مصر نهضة كبيرة مشيرة الي أنه تم نخفيض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ قرابة 20 عاما.

وتابعت الدكتور امل شمس أن مصر لديها شبكة طرق والسكة الحديد والموانئ المصرية على الخريطة العالمية؛ حيث تحولت مصر من أكثر الدول خطورة في الطرق، إلى وصولها في مراكز متقدمة في مجال جودة وأمان الطرق نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التي حدثت في مجالي الطرق والكباري والأنفاق.