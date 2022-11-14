استشاري أمراض صدرية: الكلوسيز مهم للغاية في فترات انتقالات الفصول|فيديو

أكد الدكتور مصطفى حامد، استشاري أمراض الصدرية والباطنية، والمستشار لشركة AMD، أن فيتامين “أ” مكون رئيسي من مكونات الكوليز، منوها بأن تكرار العدوى المستمرة في الحنجرة والصدر والبطن، يدل على نقص فيتامين “أ”.

نقص فيتامين أ يسبب جفاف الشعر

وأضاف “حامد”، أثناء استضافته ببرنامج "مطبخ البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه في حالة وجود مشكلة في نمو الطفل بشكل سليم، يعني وجود نقص في فيتامين أ، مؤكداً أن نقصه يسبب جفافا وتقصف الشعر.

وأشار استشاري أمراض الصدرية، إلى أن الكلوسيز هام للغاية في فترات انتقالات الفصول، وفي اختلافات الفيروسات، وفي حالة الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا.