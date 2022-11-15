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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات | زيادة 20 ألف جنيه لأرخص سيارة رياضية من سوزوكي

سوزوكي اسبريسو 2022
سوزوكي اسبريسو 2022

شهدت القائمة السعرية الخاصة بشركة سوزوكي، زيادة سعرية جديدة تشمل عددا كبيرا من الطرازات المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة اسبريسو 2022 والتي تحتل قائمة الارخص سعرًا بين سيارات سوزوكي والتي تحمل تصميما أقرب للرياضي.

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سوزوكي اسبريسو 2022 

وارتفعت أسعار السيارة سوزوكي اسبريسو داخل السوق المصري بنسبة تصل إلى 20 ألف جنيه، حيث بلغ السعر الرسمي نحو 229.900 ألف جنيه بدلاً من 209.900 ألف جنيه، وذلك للفئة الوحيدة التي تقدم من تلك النسخة ذات المظهر الرياضي.

 

تجهيزات السيارة سوزوكي اسبريسو 2022 

 

تحتوي السيارة سوزوكي اسبريسو 2022 على جنوط 13 بوصة، وعدد 4 ابواب، بالاضافة إلى عدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، بالاضافة إلى زجاج أمامي كهربائي.

سوزوكي اسبريسو 2022 

وتمتلك السيارة سوزوكي اسبريسو 2022 نظاما صوتيا ترفيهيا، وقفلا مركزيا، مع مكيف للهواء، وقاعدة عجلات بطول 2380 مم، مع سعة تخزين للحقيبة الخلفية تتسع إلى 239 لترا، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة وصادم امامي باللون الاسود، مع مقابض للابواب بنفس لون الطلاء الخارجي.

سوزوكي اسبريسو 2022 

ودعمت السيارة سوزوكي اسبريسو 2022 بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1000 سي سي، ينتج 90 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة اجمالية بلغت 67 حصانا، مدعوم بناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 5 نقلات دفع امامي، مع القدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات خلال 14.3 ثانية.

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