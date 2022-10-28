عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سعر سوزوكي سياز موديل 2022 .. صور

سوزوكي سياز موديل
سوزوكي سياز موديل 2022

تعتمد السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 على تصميم هيكلي من فئة السيدان الشهيرة، مع طرحها بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات وهم GL و GLX، بينما تقدم بسعر رسمي يبدأ من 359.900 جنيه.

سوزوكي تطرح S-Cross في نسخة Full Hybrid بقوة 113 حصان

بسعر مناسب .. السيارة الشبابية سوزوكي سيلاريو 2022 |صور

تتجاوز 200 الف .. سعر سوزوكي سبريسو 2022 في مصر |صور

تأتي السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 بعدة تجهيزات ومنها، مكيف للهواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع قفل مركزي للابواب، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وكاميرا خلفية.

سوزوكي سياز موديل 2022

وتحتوي السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 على مرايات جانبية كهربائية، مع زجاج كهربائي للابواب الاربعة، بالاضافة إلى مساحة داخلية رحبة، وسعة تخزين للحقيبة الخلفية 495 لتر، مع نسبة طول كلي بلغت 4490 مم، و 1730 مم للعرض الكلي وفقًا لقياسات الابعاد الخارجية.

سوزوكي سياز موديل 2022

وتضم السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 ناقل سرعات رباعي أوتوماتيكي الاداء، يعمل عبر منظومة الدفع الامامي، مقترن بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 104 حصانا و 138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

سوزوكي سياز موديل 2022

ويمكن للسيارة سوزوكي سياز موديل 2022 الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون خلال مدة زمنية تستغرق 12 ثانية، كما تمتلك السيارة حزمة من تجهيزات الحماية ابرزها، منظومة الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS و EBD وانذار.

سوزوكي سياز موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي سياز موديل 2022 في مصر 

 

تقدم الفئة الاولى GL من السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 بقيمة سعرية قدرها 359.900 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية GLX نحو 389.900 جنيه.

سوزوكي سياز موديل 2022
سوزوكي سياز سوزوكي سياز موديل 2022 سوزوكي سياز موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

بعد زيادة الدولار .. ارتفاع الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

الاستغناء عن 6 لاعبين .. طلبات كولر من الخطيب لتدعيم صفوف الأهلي

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 28 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي

هل سماع سورة الكهف ليلة الجمعة يغني عن قراءتها أربعون يوما ؟

قلب واحد..استاد هزاع بن زايد يتزين بعلم مصر استعدادا للقاء السوبر.. فيديو

مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية يلتقي ووزيري الخارجية والطاقة التنزانيين

سفير مصر في بروكسل يفتتح أعمال منتدى الأعمال المصري البلجيكي

حرب التصريحات بدأت.. بايدن: ترامب ترك الاقتصاد في حالة خراب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انسحب بسببها محمد الغيطي من الهواء..من هي عبير الشرقاوي ولماذا اعتزلت التمثيل؟

مشروب خارق.. كوب منه يحرق الدهون الثلاثية ويساعد في إنقاص الوزن

خاص| من اليونان للعالم.. قصة الطبيب إيفانجيلوس فيازيس وثورة علاج الأسنان

تخطى الربع مليون جنيه.. فستان يسرا يثير الجدل

فيديو

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

موعد تحسن الطقس وأماكن سقوط الأمطار وسيول بهذه المناطق ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ