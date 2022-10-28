أحدث سعر سوزوكي سياز موديل 2022 .. صور

تعتمد السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 على تصميم هيكلي من فئة السيدان الشهيرة، مع طرحها بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات وهم GL و GLX، بينما تقدم بسعر رسمي يبدأ من 359.900 جنيه.

تأتي السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 بعدة تجهيزات ومنها، مكيف للهواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع قفل مركزي للابواب، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وكاميرا خلفية.

سوزوكي سياز موديل 2022

وتحتوي السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 على مرايات جانبية كهربائية، مع زجاج كهربائي للابواب الاربعة، بالاضافة إلى مساحة داخلية رحبة، وسعة تخزين للحقيبة الخلفية 495 لتر، مع نسبة طول كلي بلغت 4490 مم، و 1730 مم للعرض الكلي وفقًا لقياسات الابعاد الخارجية.

سوزوكي سياز موديل 2022

وتضم السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 ناقل سرعات رباعي أوتوماتيكي الاداء، يعمل عبر منظومة الدفع الامامي، مقترن بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 104 حصانا و 138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

سوزوكي سياز موديل 2022

ويمكن للسيارة سوزوكي سياز موديل 2022 الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون خلال مدة زمنية تستغرق 12 ثانية، كما تمتلك السيارة حزمة من تجهيزات الحماية ابرزها، منظومة الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS و EBD وانذار.

سوزوكي سياز موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي سياز موديل 2022 في مصر

تقدم الفئة الاولى GL من السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 بقيمة سعرية قدرها 359.900 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية GLX نحو 389.900 جنيه.