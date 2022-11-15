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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ريحته وحشة ومش بيستحمى بالشهور.. سيدة تكشف لمحكمة الأسرة معاناتها مع زوجها

أرشيفية
أرشيفية

 شغال في الصرف الصحي ومستحيل يرجع البيت يستحمى ومش بيعمل حاجة غير إنه ياكل وينام ولما أقوله ريحتك مش كويسة قوم خد دش يقولي أنا اتعودت على الريحة دي.. هكذا بدأت زوجة وصفها لـ زوجها أمام قاضي محكمة الأسرة، وعن عدم الراحة و التي صارت فيه بعد زواجها بـ سنة مما جعلها تقرر خلعه لتتخلص من العيشة معه ".

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 بيكسل يستحمي بالشهور 

واصلت الزوجة المهمومة حديثها للقاضي بلهجة حزينة وقالت “ أنا و زوجي متجوزين من سنة في الاول كان مهتم شوية بنفسه ومكنتش بلاحظ عليه الريحة الوحشة دي، مع اني كنت عارفة أنه شغال في الصرف الصحي بس وافقت عليه عشان قولت راجل يحمينى لكن بعد الجواز بفترة قصيرة كان لسة مهتم بنظافة نفسه جدا لحد ما بدأنا ناخد على بعض وبقي بيكسل يستحمي بالشهور ويقولي أصلي راجع تعبان أصلا اتعودت علي الريحة وعايز ياكل وينام بنفس البس اللي كان شغال بيه .

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بتكسف لما حد يبقي عندنا 

تُكمل الزوجة بحديث يملؤه المفاجآت والصدمات التي لم تكن في حسبانها إطلاقا أمام القاضي، وتقول: بعد فرحنا، فضلت شهور بحاول اتحمل الوضع لحد ما وصلت لمرحلة  أني مبقيتش قادرة أقعد معاه في بيت واحد ريحته مسيطرة علي الشقة كلها وبتكسف لما حد يبقي عندنا ويكون شامم الريحة دي، في الفترة الأخيرة مكنتش بطيق انه يلمسني او يقرب مني و بتهرب منه عشان يبعد عني لحد ما قولتله " أنت لو فضلت بريحتك دي مش قعدالك في البيت، كان بيراضيني  يستحمي مرة ويفضل بعدها بالشهر مايحولش انه يفكره يعملها تاني، لحد ما وصل بي الأمر أني جيت للمحكمة عشان أخلعه.

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